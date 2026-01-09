半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

假如你經常坐，日常沒有太多的走動，睡眠時有時都會有抽筋的狀態，繼續又會容易影響睡眠。註冊中醫師楊明霞博士，為大家準備了一套簡單經絡操，在家都可以做到，以改善抽筋、水腫的問題。

為什麼會有抽筋和水腫問題呢？

中醫角度來說，肝主筋，當氣血無法濡養筋骨就會出現抽筋，特別在晚上，血氣運行不太好時就會特別容易抽筋，所以睡覺時突然抽筋抽醒也不足為奇。

影片圖片

另外在「秋老虎」，時乾時濕的時候，脾胃功能會比較差，通常因為脾胃虛弱，水向下流而形成濕氣，導致水腫問題。

楊明霞博士就準備了幾組運動，以幫助改善肝經和脾胃經的氣血運行，改善下半身抽筋和水腫問題。動作由影片01:28開始，在家都可以做到，大家都可以試試！

影片圖片

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

