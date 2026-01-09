跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
假如你經常坐，日常沒有太多的走動，睡眠時有時都會有抽筋的狀態，繼續又會容易影響睡眠。註冊中醫師楊明霞博士，為大家準備了一套簡單經絡操，在家都可以做到，以改善抽筋、水腫的問題。
為什麼會有抽筋和水腫問題呢？
中醫角度來說，肝主筋，當氣血無法濡養筋骨就會出現抽筋，特別在晚上，血氣運行不太好時就會特別容易抽筋，所以睡覺時突然抽筋抽醒也不足為奇。
另外在「秋老虎」，時乾時濕的時候，脾胃功能會比較差，通常因為脾胃虛弱，水向下流而形成濕氣，導致水腫問題。
楊明霞博士就準備了幾組運動，以幫助改善肝經和脾胃經的氣血運行，改善下半身抽筋和水腫問題。動作由影片01:28開始，在家都可以做到，大家都可以試試！
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
中醫養生專欄：
半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
天氣忽冷忽熱好易感冒，中醫教要強肺！5式強肺經絡操，超簡單在家10分鐘可以完成｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
燒鵝推介2026〡5間必食香港燒鵝名店推介！甘牌飛機鵝/50年老店燒鵝瀨粉
還記得曾經有一位內地女遊客來港旅行，離港之際在甘牌燒鵝購買多款燒味回內地當手信給父母享用，當中包括一隻燒鵝、一隻白切雞及一斤叉燒。豈料因燒鵝太大隻，只能以手提形式拿著。但當在深圳機場入境時，被海關指出不能攜帶生熟家禽及肉製品入境，故要求沒收。最後該名女遊客聲言不想浪費食物，希望能當場吃掉燒鵝，最後海關帶她至海關辦公室，自己獨自食燒鵝，一度成為網上熱話，同時亦令人想起N年前開始流行的飛機燒鵝。以下更會推介5間必食香港燒鵝名店，記得睇到最後！Yahoo Food ・ 1 小時前
當阿富汗獵犬成為時尚 Icon | 狗狗穿搭重寫時尚故事
時尚早已不再只由模特兒與名人主導。Instagram 帳號 @afghanhoundinthecity，以一隻名為 Samantha 的阿富汗獵犬為主角，把穿搭這件事從人類世界抽離，轉化為一種純粹的視覺與風格實驗。關鍵不在於「狗穿衣服」這件事本身，而在於它如何用一隻阿富汗獵犬，重構我們對穿搭、風格與角色的理解。這不只是可愛內容的進階版，而是一種真正站得住腳的時尚表述。men's uno HK ・ 57 分鐘前
日本旅遊「別再洋蔥式穿搭」！過來人曝冬天最強保暖秘訣，穿錯小心感冒受寒
許多人愛去日本旅行，然而隨著冬季來臨，當地獨特的氣候條件卻讓許多人頭疼不已，室外嚴寒與室內暖氣形成強大對比，讓旅客在穿著搭配上傷透腦筋。對此，不少過來人分享冬天穿搭經驗，曾在東京居住７年的藝人歐陽靖也食尚玩家 ・ 1 天前
盆菜2026｜屏山鄧氏父女檔推新品牌「盆承」！必食獨創盆菜口味蝴蝶酥/九大簋夾心曲奇系列
在元朗屏山這個古老圍村，盆菜不只是一道菜，而是維繫家族感情的重要儀式。鄧氏宗族的第26代傳人「聯哥」鄧聯興，多年來堅持用柴火和新鮮食材，守著最傳統的屏山盆菜風味。今年，聯哥和女兒Cecilia Tang一起動腦筋，推出全新品牌「盆承 TANG POON CHOI」，把盆菜和「九大簋」的經典味道，變成精緻的烘焙點心，讓年輕人甚至外國遊客，都能輕輕鬆鬆帶走一份香港圍村的回憶。Yahoo Food ・ 1 小時前
情人節禮物2026︱親民價情侶波鞋推介！Threads友大推「旅行神鞋」、Puma Speedcat啡銀新色、Nike Vomero 5顯瘦必買
情人節快到，是時候送另一半甜蜜驚喜！網購專員為大家精選 4 大 2026 必買情侶波鞋，本年度依然是薄底鞋的天下，運動樂福鞋同樣大熱，而且流行的是較繽紛的色選，特別推薦 Puma Speedcat Lux、New Balance 1906L 等大熱鞋款！Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前
百變宋慧喬正式晉升嬌蘭全球品牌大使！從保養彩妝到香水全系列，抱起帝王蜂印瓶致敬經典
宋慧喬升格全球品牌大使，合作版圖全面擴張隨著宋慧喬正式成為嬌蘭全球品牌大使，她不再只是單一品類的代言人，而是全面詮釋品牌精神的重要角色。宋慧喬以細膩、精準且層次豐富的演技聞名，這份對情感與細節的掌握，與嬌蘭近200年來對工藝、藝術與情感表現的堅持高度契合。形...styletc ・ 19 小時前
【7-11】大折日 買滿$100即享8折
7-Eleven推出2026年首個限定大折日，只要於1月9日早上7時起到7-Eleven分店買滿 $100，或於港鐵分站買滿 $50，即可享8折！YAHOO著數 ・ 17 小時前
【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封
麥當勞與My Melody & Kuromi由1月9日起帶來多款新春限定滋味美食，包括新年必食招財福堡系列、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯、扭扭薯條、草莓乳酸味特飲，以及以全新口味的迷你酥皮批，而全系列新春美食均會以印有My Melody & Kuromi的包裝盛載！YAHOO著數 ・ 10 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 18 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 17 小時前
《尋秦記》宣萱、郭羡妮、滕麗名，她們吃了秦王的「長生不老藥」嗎？女演員們「入五」的保養秘笈請收藏
誰求誰，春秋都只聽天地號令～不只《尋秦記》主題曲歌詞「誰和誰」、「誰求誰」掀起熱話之外，演中的女演員也成為討論焦點，宣萱、郭羡妮、滕麗名好像吃了秦王一直追求的「長生不老藥」一樣，不懂變老，保養力超強！也許女明星都有特別體質，也來學習一下她們的保養之道吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 16 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前