拉利單季60轟史上第7人 水手24年來首度美聯西區封王

（法新社洛杉磯24日電） 西雅圖水手重砲拉利今天單場雙響砲，率隊以9比2大勝科羅拉多洛磯，水手自2001年以來首次在美國聯盟西區稱王。拉利本季全壘打累計達60支，成為大聯盟史上第7位締造單季60轟的打者。

水手捕手拉利（Cal Raleigh）今天火力全開，首局轟出一發陽春彈，球飛行了438英尺，直上T-Mobile球場右外野的上層看台，締造個人本季第59轟。

八局下，拉利轟出右外野方向389英尺陽春砲，將個人本季全壘打推進到第60轟，全場響起「MVP！MVP！」的呼喊聲。拉利正與紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）競爭美聯年度最有價值球員（MVP）殊榮。

拉利以60支全壘打暫居本季全聯盟第一，費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）以56支緊追在後。

拉利也正逼近賈吉在2022年以62轟創下的美聯單季最多全壘打紀錄。

拉利一路締造紀錄：單季捕手最多轟、單季左右開弓打者最多轟，以及水手隊史單季最多轟。

拉利也是史上第一位單季左右打至少各轟出20支全壘打的球員。

先前達成單季60轟的球員包括：邦茲（Barry Bonds，2001年73轟）、麥奎爾（Mark McGwire，1998年70轟、1999年65轟）、索沙（Sammy Sosa，1998年66轟、2001 年64轟、1999年63轟）、賈吉（Aaron Judge，2022年 62轟）、馬瑞斯（Roger Maris，1961年61轟）、貝比魯斯（Babe Ruth，1927年60 轟）。