拉加德對法國政府垮台風險表達擔憂

（法新社巴黎1日電） 歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天對法國政府垮台的風險表達擔憂，警告歐元區任何國家的政治動盪都會對市場產生影響。

拉加德在回應法國經典廣播電台（Radio Classique）關於9月8日信任投票的問題時表示，這項投票可能推翻法國總理白胡（Francois Bayrou）的少數政府。

她說：「任何歐元區國家政府垮台的風險都令人擔憂。」

「政治發展和政治風險的出現對經濟有明顯影響，對金融市場如何評估國家風險也有影響，因此對我們來說是一個擔憂。」

白胡上週讓法國大為震驚，因為在經歷數月對其政府削減法國不斷增加公共債務計劃的僵局後，他呼籲進行信任投票。