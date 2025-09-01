拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

（法新社巴黎1日電） 歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，如果美國總統川普（Donald Trump）控制美國的貨幣政策，對全球經濟將非常危險。

川普正試圖將聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）免職，批評者指出，這一舉動旨在聯準會填補支持他降低利率要求的官員。

拉加德在接受法國經典廣播電台（Radio Classique）採訪時表示，川普要讓聯準會決策機構多數官員完全支持他「非常困難」，但「如果他成功了，對美國經濟及全球經濟將十分危險。」

她提到，中央銀行的政策影響價格穩定，其目的是確保「最佳」就業。

「如果這取決於某一個人或另外一個人的死命令……美國經濟的平衡，從而對整個世界產生的影響，將非常令人擔憂。」