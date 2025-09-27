拉斐拉再見安打逆轉勝老虎 紅襪睽違4年重返季後賽

（法新社波士頓26日電） 美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天靠著拉斐拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4比3逆轉勝底特律老虎，自2021年以來首度進軍季後賽。

紅襪原本0比3落後，最後逆勢翻盤，在美國聯盟外卡爭奪戰中領先老虎2場勝差、領先休士頓太空人2.5場，例行賽只剩下2場比賽。

紅襪今天前7局以2比3落後，8局下靠杜南（Jarren Duran）敲出1分打點安打追平比數。

龔薩雷茲（Romy Gonzalez）9局下在1出局後敲安，拉斐拉接著將球擊向芬威球場（Fenway Park）中外野牆，送回致勝分。

拉斐拉說：「這是我從小夢寐以求的時刻。」