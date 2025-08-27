拉闊音樂會 | 鄭秀文x張敬軒 11月1日夢幻組合壓軸登場

拉闊音樂會 Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒

適逢商業電台踏入六十六週年台慶，2025年壓軸拉闊音樂會邀得樂壇兩位重量級歌手 ——鄭秀文及張敬軒，聯手打造由叱咤903主辦《拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》。這個全城「Most Wanted」的夢幻組合，將於11月1日（星期六）首度攜手登上拉闊舞台，在亞洲國際博覽館ARENA舉行一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空，以音樂對話，激發全城矚目、前所未有的拉闊火花。



為配合今次拉闊音樂會的主題「Most Wanted」，鄭秀文（Sammi）與張敬軒特別以美國西部牛仔造型拍攝宣傳照，拍攝當日二人默契十足，一拍即合。鄭秀文對上一次做拉闊已經是2001年，鄭秀文未演出先興奮：「二十四年後再次踏上拉闊舞台，我已經好興奮，預演緊一啲想唱嘅歌，或者想出現嘅畫面。拉闊喺製作、形式同喺紅館或者其他地方開嘅演唱會嘅感覺好唔同，尤其喺舞台上面嘅表達，絕對好唔一樣，所以我係非常期待。」



今次是二人首度合作的音樂會，鄭秀文分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「我哋都係喺生命裡面有經歷嘅人，同時擁有多面向嘅特質，好明白對方，而且軒仔畀到我好多新鮮感，我相信同佢一齊做拉闊嘅感覺會好唔一樣，演出會更有深度。成個show唔只得我，亦唔係只有軒仔，呢個係『我們』嘅show，所以我好期待呢個二人成為一體嘅show，希望到時呈現到一加一大於二呢個效果出嚟。」



對於今次與Sammi同台演出拉闊，張敬軒直言有中獎感覺：「Sammi係一個Super Star，有機會同一位Legendary Artist合作，好似中獎咁，真係成就解鎖。Sammi嘅前瞻性係我嘅Role Model，呢場拉闊音樂會絕對係Once in a Lifetime。我以前每一晚都有追《大頭綠衣鬥殭屍》，我通常都係頒獎禮或大Show先見到Sammi，離遠望，唔夠膽同佢講嘢。第一次真真正正同Sammi講嘢係做佢演唱會嘉賓，嗰時好開心、好激動。宜家我都仲有呢種緊張，因為佢喺我哋眼中永遠都係Diva。」



張敬軒亦分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「成件事太好玩，我已經諗緊最想同Sammi唱咩歌，或者最想喺佢面前唱到咩歌，同埋最想同佢喺台上做咩表演，其中一樣就係想同Sammi跳舞。」







叱咤903主辦

《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》

日期：2025年11月1日（星期六）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 ARENA



發稿日期：2025年8月26日