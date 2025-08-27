居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
拉闊音樂會 | 鄭秀文x張敬軒 11月1日夢幻組合壓軸登場
適逢商業電台踏入六十六週年台慶，2025年壓軸拉闊音樂會邀得樂壇兩位重量級歌手 ——鄭秀文及張敬軒，聯手打造由叱咤903主辦《拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》。這個全城「Most Wanted」的夢幻組合，將於11月1日（星期六）首度攜手登上拉闊舞台，在亞洲國際博覽館ARENA舉行一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空，以音樂對話，激發全城矚目、前所未有的拉闊火花。
為配合今次拉闊音樂會的主題「Most Wanted」，鄭秀文（Sammi）與張敬軒特別以美國西部牛仔造型拍攝宣傳照，拍攝當日二人默契十足，一拍即合。鄭秀文對上一次做拉闊已經是2001年，鄭秀文未演出先興奮：「二十四年後再次踏上拉闊舞台，我已經好興奮，預演緊一啲想唱嘅歌，或者想出現嘅畫面。拉闊喺製作、形式同喺紅館或者其他地方開嘅演唱會嘅感覺好唔同，尤其喺舞台上面嘅表達，絕對好唔一樣，所以我係非常期待。」
今次是二人首度合作的音樂會，鄭秀文分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「我哋都係喺生命裡面有經歷嘅人，同時擁有多面向嘅特質，好明白對方，而且軒仔畀到我好多新鮮感，我相信同佢一齊做拉闊嘅感覺會好唔一樣，演出會更有深度。成個show唔只得我，亦唔係只有軒仔，呢個係『我們』嘅show，所以我好期待呢個二人成為一體嘅show，希望到時呈現到一加一大於二呢個效果出嚟。」
對於今次與Sammi同台演出拉闊，張敬軒直言有中獎感覺：「Sammi係一個Super Star，有機會同一位Legendary Artist合作，好似中獎咁，真係成就解鎖。Sammi嘅前瞻性係我嘅Role Model，呢場拉闊音樂會絕對係Once in a Lifetime。我以前每一晚都有追《大頭綠衣鬥殭屍》，我通常都係頒獎禮或大Show先見到Sammi，離遠望，唔夠膽同佢講嘢。第一次真真正正同Sammi講嘢係做佢演唱會嘉賓，嗰時好開心、好激動。宜家我都仲有呢種緊張，因為佢喺我哋眼中永遠都係Diva。」
張敬軒亦分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「成件事太好玩，我已經諗緊最想同Sammi唱咩歌，或者最想喺佢面前唱到咩歌，同埋最想同佢喺台上做咩表演，其中一樣就係想同Sammi跳舞。」
叱咤903主辦
《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》
日期：2025年11月1日（星期六）
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館 ARENA
發稿日期：2025年8月26日
其他人也在看
商業電台六十六週年 台前幕後同賀盛典
商業電台今年踏入六十六週年，主題為「商業電台六十六年 人人秒秒六六無窮」，雷霆881及叱咤903亦貫徹主題啟用新台號。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版8.28晚10時開售 即睇搶購攻略(附連結)
泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於明晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可選擇經淘寶平台訂購am730 ・ 7 小時前
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 1 天前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
自助餐低至1折！富麗敦海洋公園酒店星耀廳 人均$112起任食荷葉蒜蓉蒸蝦、紅酒燉牛頰肉、加拿大龍蝦
位於黃竹坑的香港富麗敦海洋公園酒店推出可持續自助餐快閃優惠，當中自助晚餐及自助午餐均享最低一折！即使錯過了超極抵優惠，酒店同時亦推出買一送一，相當抵食！酒店的自助餐以「可持續海鮮」為中心主題，選用環境友好的頂級食材，炮製出新鮮海鮮及環球美食，當中自助晚餐再以「新加坡及東南亞」菜式為主，人均低至$160，無論是海鮮控或甜品控，總有一款合口味！至於自助午餐人均低至$112；平日限定的綠色輕怡半自助午餐則人均低至$80；而自助早餐人均低至$219，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月27日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普第二任期上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被檢查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
夏日毛孔清零救星！Kiehl’s金盞花神水升級版、肌研台灣限定毛孔緊緻、Inna Organic乳香前導水必收
想要改善這些狀況，第一步就是「調整毛孔與水油平衡」。而化妝水已經不只是單純的補水動作，而是幫助肌膚穩定、後續保養更好吸收的重要開場。這次編輯挑了3款不同路線的毛孔化妝水，無論你是油肌、混合肌還是敏感肌，都能找到適合的清爽選擇！1.KIEHL'S 契爾氏金盞花水&...styletc ・ 1 天前
港珠澳大橋入境貨車檢3100疑冒牌手提電話 56歲男司機被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於上周二(19日)在港珠澳大橋香港口岸檢獲約3,100懷疑冒牌手提電話，估計市值約460萬港元。海關當日透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在車斗內檢獲該批懷疑冒牌手提電話，遂拘捕56歲男司機。on.cc 東網 ・ 6 小時前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show
JFFT又玩出新花樣！今次將「JFFLIVE音樂擂台」搬去現實世界，昨晚（26日）於新蒲崗Portal舉行「雞翼@JFFT x 牙粉音樂擂台現場版」，主腦雞翼（翼sir）跟牙粉曾傲棐（Arvin）實行「由線上玩到線下」。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？
香奈兒奢華晶燦光潤氣墊粉餅要隨時補妝還能維持水潤光澤？香奈兒最新的「奢華晶燦光潤氣墊粉餅」可說是底妝控夢寐以求的單品！它在粉底中添加了珍稀的「五月梵尼蘭」花萃與濃縮水精華，上妝同時能幫肌膚補水與養護，再加上特有的晶燦光澤感，讓妝效不只是遮瑕修飾，而是從肌...styletc ・ 1 天前
《港樓》九龍又一村海棠苑套三房戶1,288萬沽 折合實呎9,825元
中原地產九龍豪宅又一村花圃街分行高級資深分區營業經理余社朝表示，分行促成一宗又一村海棠苑成交，單位為海棠路雙號一伙頂層戶，單位實用面積1,311平方呎，採三房套房加工人房間隔，享向南內街景，環境清靜。 余社朝表示，單位今年5月以1,450萬元放售，直至本月初接獲買家洽購，買家最初開價1,200萬元，期間一直追價，終以1,288萬元成交，折合實用呎價9,825元。 余社朝指，單位樓底極高，即使樓齡較高，但數年前已完成外牆翻新，加上物業擁共用天台，可享煙花景致。原業主為一手業主，持貨66年，因年事已高，決定搬到家人家中共住，才願意割愛沽貨。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 3 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前