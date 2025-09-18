拉響勿忘歷史珍視和平警報 《731》全球公映票房瞬破2億

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
昨天是中國抗日戰爭起點、九一八事變94周年。反映侵華日軍731部隊細菌戰罪行的電影《731》昨在中國各地、澳洲及新西蘭等地公映，票房旋即突破2億元人民幣，並打破包括內地影史首映日總場次最多，以及內地影史單片單日總場次最多等10項紀錄。《731》總監製莊嚴表示，日軍有關罪行是一段不能忘卻的記憶，希望借助影片的力量，將731部隊的真相推向世界人民眼前。新華社形容電影是中國拉響勿忘歷史、珍視和平的警報。
二戰期間，本部位於黑龍江省哈爾濱市平房區的731部隊以「防疫給水」為名，秘密研製細菌武器並展開人體實驗。據統計，1940至45年間，至少有3,000名來自中國、蘇聯、朝鮮等國家民眾，被731部隊當作「活體實驗材料」。
莊嚴周三於哈爾濱舉行的首映禮上說「電影製作歷時十年，是對使命的堅守」。片中主角王永章等人被強行抓進731部隊「特設監獄」，遭受非人折磨後仍堅持抗爭求生，揭露侵華日軍細菌實驗、凍傷實驗、毒氣實驗及活體解剖等暴行。
731細菌戰受害者家屬、82歲的王選財專程從黑龍江省雞西市趕往哈爾濱觀影。他說其二叔曾是東北抗聯戰士，後被抓往731人體實驗，犧牲時僅25歲，「雖然不了解二叔當年的具體經歷，但我想他一定進行過無畏的抗爭」。王選財說歷經14年抗戰，中國人沒有被打倒，無數英烈堅持奮戰最終取得勝利，應該讓更多人特別是年輕一代記住這歷史。
哈爾濱學院大四學生、00後的張曉妍說電影令人震撼，每位觀眾都是歷史的見證者，「我們應當緬懷先烈，努力守護來之不易的和平生活」。哈爾濱師範大學歷史文化學院教授李淑娟認為，影片不僅真實反映日軍罪行和中國人民的不屈抵抗，也有助讓世界各地民眾了解歷史真相，推動日本社會各界正視歷史，避免重蹈覆轍。
影片也具有現實意義，哈爾濱市民李荔說︰「穿著白大褂、本應治病救人的人，卻用醫學科技實施泯滅人性的實驗，這警示我們，科技發展必須堅守倫理底線，醫學進步必須堅守人性原則。」《731》會陸續在美國、加拿大、南韓、新加坡、馬來西亞、俄羅斯及英國等地上映。
