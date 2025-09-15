娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
日式拉麵「博多拉麵別天神」宣佈進軍英國倫敦 店主感慨「終於見到直路終點」
開業12年、最後一間分店亦已於上月結業的日式拉麵店「博多拉麵別天神」宣佈即將進軍英國倫敦，即睇內文：
日式拉麵店「博多拉麵別天神」在香港開業12年，曾於各區設有分店，但近年不斷縮舖，最後一間康山AEON分店亦因人手短缺、租金及牌照問題已於今年8月尾結業，宣布全面撤出香港。近日店主於社交媒體發文，寫道「籌備經年，困難重重，終於見到直路終點」，表示將於英國倫敦開設新店，旋即引來網友熱議。
開業12年 主打濃郁豚骨湯底
別天神拉麵於2013年創立，創辦人曾遠赴日本拜師學麵，為紀念當年學師的「天神拉麵」，故將品牌名稱改為「別天神」。店中靈魂豚骨湯底，採用歐洲直送的豚骨熬製8小時而成，不含任何味精及防腐劑，奶白色湯頭鮮甜濃郁。別天神多來年分店遍佈全港，中環、尖沙咀、銅鑼灣、旺角、紅磡、將軍澳等地均有其足跡，當日宣布撤出香港，不少熟客都感到可惜。
熟客紛紛支持「一定會嚟幫襯」
今次別天神衝出香港進軍英國，不少移英港人都留言讚好，「呢邊係拉麵真空，希望你哋成功進駐」、「Kingston 街坊表示一定支持」、「一定會嚟幫襯」，而英國素有美食沙漠之稱，網民亦笑指「英國可以做番普通質素已賺大錢」。店主文中透露新店將位於倫敦五區Sutton，確實試業時間將稍後公布，大家可以繼續留意最新消息。
博多拉麵別天神
圖片來源： FB@ramenbetsu
文：Amy
