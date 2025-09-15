日式拉麵「博多拉麵別天神」宣佈進軍英國倫敦 店主感慨「終於見到直路終點」

日式拉麵店「博多拉麵別天神」在香港開業12年，曾於各區設有分店，但近年不斷縮舖，最後一間康山AEON分店亦因人手短缺、租金及牌照問題已於今年8月尾結業，宣布全面撤出香港。近日店主於社交媒體發文，寫道「籌備經年，困難重重，終於見到直路終點」，表示將於英國倫敦開設新店，旋即引來網友熱議。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

博多拉麵別天神宣佈新店將位於倫敦五區Sutton。

開業12年 主打濃郁豚骨湯底

別天神拉麵於2013年創立，創辦人曾遠赴日本拜師學麵，為紀念當年學師的「天神拉麵」，故將品牌名稱改為「別天神」。店中靈魂豚骨湯底，採用歐洲直送的豚骨熬製8小時而成，不含任何味精及防腐劑，奶白色湯頭鮮甜濃郁。別天神多來年分店遍佈全港，中環、尖沙咀、銅鑼灣、旺角、紅磡、將軍澳等地均有其足跡，當日宣布撤出香港，不少熟客都感到可惜。

廣告 廣告

最後一間康山AEON分店已於今年8月尾結業。

熟客紛紛支持「一定會嚟幫襯」

今次別天神衝出香港進軍英國，不少移英港人都留言讚好，「呢邊係拉麵真空，希望你哋成功進駐」、「Kingston 街坊表示一定支持」、「一定會嚟幫襯」，而英國素有美食沙漠之稱，網民亦笑指「英國可以做番普通質素已賺大錢」。店主文中透露新店將位於倫敦五區Sutton，確實試業時間將稍後公布，大家可以繼續留意最新消息。

相中所見新店仍在裝修中。

新店設有日式拉麵必備的吧枱。

博多拉麵別天神

圖片來源： FB@ramenbetsu

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯

更多近期熱話

70年老字號「炳記茶檔」休業半月重開 上月因人手問題短暫停業 重開後被指水準下跌惹易手疑雲

辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？