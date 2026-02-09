拌麵食譜│紫蘇醬豆角拌麵 咁樣整更開胃

每到農曆新年，Instagram 總是被各路「廚神」朋友的自家製糕點洗版。看著那些金黃酥脆的蘿蔔糕、煙韌軟糯的年糕，你是否也曾心動想試試，卻又擔心自己是「地獄廚神」，一出手就浪費了貴價食材？別怕！今年Yahoo Food為你精選了5款「新手友善」且「零失敗」的賀年食譜。這些食譜不講複雜理論，只教你大廚不外傳的關鍵小貼士。無論你是剛成家立室的新手媳婦，還是想親手做份禮物給另一半，跟著這些步驟，保證你能端出讓人眼前一亮的「大師級」作品，第一次做節就威盡全場！

Yahoo Food ・ 1 天前