黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
拌麵食譜│紫蘇醬豆角拌麵 咁樣整更開胃
講到煮麵又不一定要即食麵，拌麵也是很方便，而且還可以用大量蔬菜和肉碎去做拌麵醬，即睇Yahoo食譜：
快將要新年，不少人也開始忙起來。如果忙得遲放工又或者累得沒時間，煮個麵是好選擇。不過講到煮麵又不一定要即食麵，拌麵也是很方便，而且還可以用大量蔬菜和肉碎去做拌麵醬，營養更均衡。用紫蘇豆豉醬來炒紫蘇醬豆角拌麵，加上豆角肉碎，惹味又開胃，炒的時候要留在最後加，可以保持更佳香氣。一次炒多些拌麵醬，可以密封入雪櫃，三日內吃也可以，即睇如何製作紫蘇醬豆角拌麵：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
紫蘇醬豆角拌麵（2人份量）
烹煮時間：25分鐘
材料：
紫蘇豆豉醬3湯匙
鮮上海麵1個
豆角5條
薯仔1個
洋葱半個
蒜頭3瓣
三色椒各1/6個
豬肉碎100克
黑白芝麻少許
調味：
生抽1湯匙
蠔油1湯匙
老抽2茶匙
糖半茶匙
麻油1茶匙
水3湯匙
醃料：
鹽少許
胡椒粉少許
糖少許
粟粉1茶匙
水2湯匙
油1茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
蒜香日式三文魚燉飯 ❤️ 電飯煲食譜
呢個 #懶人料理😆好啱湊仔媽媽、放工想輕鬆有得食、煮飯新手🤝 唔洗睇火、一煲搞掂🫶🏻 睇到最尾有做法～ 食材▫️粟米、三文魚、米、蔥 調味▫️牛油、味醂、豉油、蒜蓉、蒜香醬油
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
農曆新年浸發花膠不求人！原來浸發好過蒸發？買完靚花膠點樣保存才對？以下一文教大家！ 其中一個方法是乾蒸法，先將花膠乾蒸至能屈曲，再加水浸發，然後再用滾水焗透，這個方法對於薄花膠也能充份發大至近一倍。浸發好的花膠煮之前可以用清雞湯先煨煮一會去入味，再拿來燜冬菇或鮑魚等賀年菜時，最後才加入便可。文內更附保存方法，即睇如何浸發花膠：
家常靚湯｜清熱潤肺｜甘甜好味｜西洋菜煲鹹豬手湯
西洋菜湯係秋冬成日煲嘅湯水，因為佢有清熱潤肺、化痰止咳嘅作用，今次我地用鹹豬手嚟煲，湯水甘甜滋味，好啱一家大細飲，鹹豬手煲完湯仲可以做餸，有湯飲，有餸食，係咪好方便呢？ 西洋菜：清熱潤肺、化痰止咳、利尿去濕 鹹豬手：含豐富膠質，補血養血、滋陰潤燥、強筋健骨 紅蘿蔔：味甘性平，健脾和胃、潤肺化痰、補肝明目 椰棗：味甘性溫，補中益氣、潤肺止咳、養血安神 南北杏：潤肺止咳、生津潤燥、化痰平喘，可以改善燥咳、痰黏、條氣唔順等問題 陳皮：性溫味苦辛，理氣化痰、健脾去滯
夜王｜黃子華鄭秀文賀歲片《夜王》聯乘野田珈琲！必試「夜王Aerocano」打卡煙霧咖啡+憑票尾送掛耳包
2026年農曆新年將至，由《毒舌大狀》班底打造、黃子華與鄭秀文（Sammi）領銜主演的賀歲神作《夜王》即將在年初一華麗上映！為了呼應電影中「世界艱難，我哋照行」的精神，人氣精品咖啡店「野田珈琲 Noda Coffee」宣布與電影進行期間限定聯乘。由情人節（2月14日）起，推出極具視覺效果的特調咖啡「夜王Aerocano」，更加推憑戲飛尾換領掛耳包優惠！
諾如病毒｜酥炸蠔炭燒蠔都有感染風險？林永和醫生揭「扮熟」陷阱 中心未達75度病毒不死
近期本港接連發生多宗進食生蠔後的食物中毒個案，令不少原本嗜生蠔的市民聞之色變。為了避開諾如病毒的威脅，許多人改為選擇口感香脆的「酥炸蠔」或風味十足的「炭燒蠔」，誤以為經過高溫烹調便能萬無一失。然而，家庭醫生林永和在電台節目中分析，指出切勿以為經過火烤或油炸處理就一定安全，因為這些烹調方式往往存在「外熟內生」的陷阱，若未能徹底殺死病毒就食用，感染諾如病毒的風險隨時與進食生蠔一樣高。
腐皮卷食譜｜煎腐皮魚卷
開始悶熱天氣整碟酸酸甜甜餸菜 , 香口極易做冇難度
提拉米蘇食譜｜懶人版提拉米蘇
好久沒見到這款雞蛋酒了，見返佢就令我立刻馬上整呢款意大利甜品 Tiramisu 意思就是Pick Me Home帶我回家
士多啤梨開心果鳥結糖《又稱牛軋糖》
🧧賀年食品🧧系列之 🍓士多啤梨開心果鳥結糖《又稱牛軋糖》🍓 繼續都係士多啤梨開心果牛軋糖，希望大家未睇厭😂😂 不過，我仲未整厭喎🤭🤭 之前2次整的牛軋糖，都實在太好食，好評如潮，朋友都表示好食到停唔到口🤤🤤 好開心，聽到大家都話好好味😋😋 鍾意整野食的人一定明白呢份滿足感，多謝哂朋友喜歡同讚賞🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/19dTHh5UwM/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
蚝仔餅食譜｜香菜蚝仔餅
而家的蚝仔又肥又靚最啱做家常蚝仔餅，買到佢之后重要買到新鮮鴨蛋同香菜才可成事
5款「零失敗」賀年糕點食譜合集！廚房新手變新年廚神 大廚教路一步到位：唔黐底、唔會散
每到農曆新年，Instagram 總是被各路「廚神」朋友的自家製糕點洗版。看著那些金黃酥脆的蘿蔔糕、煙韌軟糯的年糕，你是否也曾心動想試試，卻又擔心自己是「地獄廚神」，一出手就浪費了貴價食材？別怕！今年Yahoo Food為你精選了5款「新手友善」且「零失敗」的賀年食譜。這些食譜不講複雜理論，只教你大廚不外傳的關鍵小貼士。無論你是剛成家立室的新手媳婦，還是想親手做份禮物給另一半，跟著這些步驟，保證你能端出讓人眼前一亮的「大師級」作品，第一次做節就威盡全場！
麻辣鴨血食譜｜麻辣鴨血韭菜蘿蔔鍋
麻辣鴨血是近年台灣名物，各品牌都有推出，總有一款會啱自己口味，只要加入韭菜、蘿蔔、豆腐、魚蛋⋯⋯等等，就成了一道美味菜式。 FB : https://www.facebook.com/yeungmakitchen IG : http://www.instagram.com/Yeung_Ma_Kitchen
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂
電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。