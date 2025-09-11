拍三立八點檔曝心聲 大牙公開力挺江祖平

▲大牙（如圖）今（11）日出席公視台語台《夾縫人生》時，提及江祖平時被問到拍三立八點檔是否立場敏感，她回應相信公司會秉公處理，並表示壓力最大的還是當事人。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 藝人大牙（周宜霈）與楊麗音等人今（11日）出席公視台語台電視電影《夾縫人生》記者會，片中她飾演因家暴而離家的無家者，挑戰沉重角色，戲外的大牙同樣投入公共議題，身為#MeToo受害者的她如今在三立拍攝八點檔，被問到聲援江祖平是否尷尬時，她親吐心聲：「最難熬的是她！」

▲大牙（如圖）今（11）日出席公視台語台《夾縫人生》時，在劇中首度挑戰飾演一名街友。（圖／記者朱永強攝影）

面對敏感立場 大牙選擇正面回應

大牙目前正拍攝三立八點檔《百味人生》，被問到同時力挺江祖平是否會顯得立場敏感時，她坦然表示：「電視台也有聲明說會秉公處理。」並強調自己沒有因此感到壓力，認為一切應交由制度與專業處理。

大牙進一步提到，三立總經理高明慧身為女性與母親：「我相信她發的聲明，會好好照顧旗下一千多名員工，畢竟也代表一千多個家庭。」她坦言與江祖平並不熟識，只在朋友聚會中碰過面，但仍以過來人心境表示，壓力最大的就是當事人：「這是難熬煎熬的過程。」

▲大牙（如圖）聲援江祖平不尷尬。（圖／記者朱永強攝影）

楊麗音自嘲性騷擾絕緣體 提醒小心邀約

同場出席的楊麗音則以幽默態度回應相關議題。她笑說自己是「性騷擾絕緣體」，入行時就被提醒要小心導演邀約，但她回憶自己拍侯孝賢導演的《兒子的大玩偶》時，從頭到尾都沒有接過任何邀約電話，打趣自嘲引起現場一片笑聲。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



