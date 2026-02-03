拍手機八達通有驚喜！阿正聲演「一嘟即發」新春抽獎最高贏 $28 獎賞!

踏入馬年，八達通公司宣佈推出全新的「一嘟即發」新春推廣活動，將科技與賀年氣氛結合。由 2026 年 2 月 14 日（年廿七）起至 2 月 19 日（初三），手機八達通用戶及樂悠咭持有人只要在全港指定的參與商戶，透過新設計的八達通收款機進行單次消費滿 100 元，就有機會即時獲得最高 28 元的八達通獎賞 。這次活動的亮點在於首創的即時互動體驗，當用戶完成感應付款時，若聽到由電台主持阿正（黃正宜）聲演的祝賀語，即代表中獎 。最便利之處是獎賞金額會直接抵銷當次的交易金額，用戶完全不需要額外登記或等待發放，實踐「即拍即贏」的創新消費流程 。

除了核心的抽獎活動，八達通亦聯同全港 29 個零售及餐飲品牌，由 2 月 3 日至 2 月 28 日期間推出多項限定購物優惠 。當中包括在美心 MX 午市或晚市消費滿 60 元即可減 8 元，以及在太興集團旗下指定餐廳如太興、敏華冰廳、茶木等外賣自取滿 150 元減 10 元的禮遇 。對於需要辦年貨的市民，在大生生活超市購買指定海味系列滿 100 元亦可享 88 折優惠，涵蓋範圍從日常餐飲到過年聚會所需 。

▲由 2 月 14 日至 19 日期間，手機八達通用戶或樂悠咭持有人於參與商戶拍卡消費滿 100 元，即有機會即時贏取價值高達 28 元八達通獎賞。

為了增加過年期間的趣味性，八達通 App 繼續提供「e利是」功能，支援用戶遠距派利是或設定 QR Code 抽利是功能，讓親友在拜年時能有更多互動 。八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹指出，這次透過新收款機帶來的獎賞體驗，是希望能為市民在新春購物時增加驚喜，同時透過與商戶的聯動優惠，為本地經濟注入動力 。用戶在消費前可留意商戶是否設有新版八達通機，把握機會在馬年之始贏取開運獎賞 。