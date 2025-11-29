拒參與詐騙 內地博主非洲遭綁架打斷手腳險死

【on.cc東網專訊】貴州省自媒體博主曾先生近日傳出在非洲坦桑尼亞，遭另一中國博主綁架虐待，原因據指是曾先生拒參與詐騙國內同胞的活動。

家屬表示，來自貴州省織金縣、27歲的曾先生被非法禁錮7天，手腳被打斷。當綁匪駕車欲將他殺害途中，他冒險跳車逃生，獲當地民眾救助並送醫，目前正在當地醫院接受治療。

內媒周五（28日）聯絡到織金縣珠藏鎮政府，工作人員表示已知悉情況，相關部門正調查核實。織金縣公安局珠藏派出所工作人員表示，家屬正在派出所協助調查。坦桑尼亞當地華人也介入協助，曾先生通過同鄉發布影片報平安，並提醒粉絲防範其被盜帳號實施詐騙。

