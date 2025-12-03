拒絕對戰以色列選手 伊朗女將退出跆拳道比賽

日本常駐聯合國代表致函聯合國秘書長指，中方聲稱日方在未遭到武力攻擊下亦會行使自衛權，這種說法是錯誤，強調日本防衛基本方針，是「專守防衛」的被動防禦戰略。中國外交部發言人林劍在例行記者會指，中方堅決反對日方倒行逆施，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。林劍指出，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全是正當必要。林劍批評，日方的信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲、語焉不詳，到現在仍未給中方以正面答覆。林劍強調，台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉，高市在涉台錯論言論中暗示對中國動武，質疑這是否日方所謂「專守防衛」和被動防禦政策的應有之義。林劍指，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案，違背自身在日本憲法中所做的承諾，所謂擴張軍力、脅迫他國、不顧周邊鄰國的反對、試圖單方面改變現狀，

infocast ・ 1 天前