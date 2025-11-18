日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰訪問中國，試圖為中日緊張關係降溫，昨在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。日媒引述外務省消息人士稱，中方要求日本收回首相高市早苗的涉台灣言論，但日方拒絕，未能化解中日緊張關係。外交部發言人毛寧昨回答記者提問時重申，日方必須立即收回錯誤言論。高市涉台言論引發的中日外交爭拗，已影響雙方官方和民間交流、旅遊業、教育和娛樂業。

外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，在磋商中，中方就高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

外交部：日方必須給中國人民一個明確的交代

央視記者在提問中稱，近期中方密集批駁日本首相高市早苗涉台錯誤言論，有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落，發言人如何看待中日關係下步走向？毛寧回答，中日關係出現目前局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。高市本月7日在國會眾院預算委員會回答質詢時稱，台灣發生突發事態或構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，被指暗示日本可能武力介入台海局勢。



日本駐華大使館提醒身處中國日僑注意安全

日本駐華大使館周一提醒身處中國的日本公民，稱鑑於當前的中日關係，提醒外出時留意周圍情況。日本大使館建議盡可能避免前往人群密集的廣場，以及容易被認為有較多日本人出入的場所，一旦發現可疑人物或群體，應立即離開現場。

美國康奈爾大學(Cornell University)中國外交政策專家Allen Carlson稱，日本拒絕收回高市有關言論，表示其為中日惡劣關係降溫的努力徒勞無功，「兩國現在站在刀鋒邊緣」。有前駐華日本外交官稱，高市對華強硬立場令她獲保守派支持，相信她不會撤回言論。她在日本國內的支持度高企，超過80%，成為她企硬動力。她可能犯下戰略錯誤，但過往中日在敏感議題的爭拗，通常經過數月的外交凍結後會達成共識。中國目前的反應是要重創日本經濟，而非斷交。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/拒絕收回高市涉台言論-日官員訪華無成果/619874?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral