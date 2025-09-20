拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官壓力下辭職

（法新社華盛頓19日電） 美國一名聯邦檢察官今天請辭，據傳他因為負責總統川普兩名政敵的調查案而面臨壓力。就在他辭職的數小時前，川普才剛點名要他下台。

「紐約時報」和美國其他媒體報導，維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）透過電子郵件通知員工辭職消息。

就在數小時前，川普在白宮橢圓形辦公室被問及是否會將希伯特解職時，才向媒體表示「我希望他走人」。

紐時報導，希伯特一直面臨起訴川普兩位政敵的壓力，分別是2017年遭川普開除的前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

廣告 廣告

知情官員向「華盛頓郵報」透露，希伯特日前曾向司法部高層表示，他拒絕就柯米被控向國會說謊一事起訴他，同時也表示沒有足夠證據能以抵押貸款詐欺罪名起訴詹樂霞。

向來直言批評共和黨籍川普的柯米2017年被川普開除，當時他正負責調查川普競選團隊是否與俄羅斯勾結以影響2016年總統大選。

詹樂霞則曾以紐約州檢察官身分對川普提起一項4.64億美元的訴訟，指控他與旗下公司非法浮報財產價值並操縱房產價值，以獲得優惠的銀行貸款或保險條件。

詹樂霞和其他幾名民主黨籍官員一樣，都被川普親信、聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造抵押貸款申請文件。

希伯特畢業於維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute），曾任華府警官，他所領導的團隊約有300名檢察官，管轄區經常處理與國家安全相關的重大案件。