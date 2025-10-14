拔飯店插頭遭罰6800元！網一面倒砲轟太過分

▲一名女遊客到拉斯維加斯旅遊時，因為把迷你吧托盤的插頭拔掉，退房時遭加收6800多元，引發網友熱議。（圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 住飯店注意！一名巴哈馬媽媽帶兒子到拉斯維加斯旅遊時，因為將房內迷你酒吧的插頭拔掉，幫手機充電，退房時遭加收224美元（約新台幣6884元），讓她氣到把過程分享到網路上，引發網友熱烈討論。

每日郵報報導，巴哈馬女遊客巴特勒（Sharina Butler）8月帶著兒子到美國拉斯維加斯旅遊，在巴黎酒店下榻時，為幫兒子的手機充電，把房內房內迷你酒吧的插頭拔掉，退房時竟然被加收224美元（約新台幣6884元）的費用。

巴特勒氣到在TikTok發影片公布事發過程，她在拔掉迷你酒吧托盤的插頭時，沒有看到旁邊貼著的提醒小紙條「若拔掉迷你吧插頭，每晚會收取56美元（約台幣1727元）費用」，直到4天後退房時才發現會因此被收費。

她也伸出兩隻手指併攏，大罵「托盤上的字那麼小，我又沒有要碰托盤，幹嘛要看它阿？」她提到，她反應後工作人員拿出「放大版紙條」，上面寫著拔掉迷你酒吧托盤電源，將會被收取費用，還需要繳稅。但牆壁的插座上卻沒有額外提醒和說明，只寫在旁邊的小卡片上。

巴特勒也跟粉絲表示，她認為飯店的作法太不合理，所以她拒絕支付這筆費用。這段影片已經獲得10萬多次點閱，不少網友都支持巴特勒立場，痛批愈來愈多飯店愛用各種名義亂收錢，「拉斯維加斯的旅遊業已經衰敗，他們想盡一切辦法賺錢」、「謝謝你的提醒。這又是一個我避開拉斯維加斯的原因了」，有網友也指出，飯店早就準備好放大版的提醒紙條，代表這種爭議一定經常發生，就是故意設計要額外收費。

還有網友分享，之前入住同一間飯店時，因為需要用桌子工作，請飯店人員幫忙把迷你吧托盤移走，竟然也要被收50美元（約台幣1536元）。

