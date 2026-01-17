招募中國線人 CIA發片教如何安全聯繫

【on.cc東網專訊】美國中央情報局（CIA）去年發布兩段中文短片，講述中國官員或專業人士選擇與CIA合作的故事。CIA周四（15日）再在社交平台上傳簡體中文宣傳影片，詳細列出9個安全步驟，協助有意聯絡CIA的人士。

CIA配文指，今次的影片提供安全聯繫CIA的全套步驟，以下有幾個在進行安全聯繫之前及過程中務必考量的事項，CIA想知道中國的真相，正在尋找知道並能告知真相的人。

影片長2分06秒，建議考慮聯繫CIA的人採取安全步驟，第一是使用現金或禮品卡購買二手或全新通訊設備，避免留下身份資訊；前往公共WiFi場所以便匿名連接，屏幕不要曝露在任何監控或其他人眼光；下載美國或西方國家廠商的網絡瀏覽器及VPN軟件，執行後續步驟時務必使用；在西方電郵供應平台建立全新的匿名電郵地址，僅用於聯絡CIA；完成後使用西方VPN進入CIA網站，切勿透過搜尋引擎查找；使用Tor瀏覽器訪問CIA的暗網網站或CIA網站；進入CIA網站聯繫頁面；不要使用應用程式或人工智能撰寫信息；刪除瀏覽器歷史紀錄及訪問CIA網站的任何痕迹，提交留言後切勿再嘗試與CIA聯絡，把所用設備藏於安全地方。

CIA還建議，如果情況許可，考慮先出境再執行步驟一；若無法出國，可委託信任的親友代為操作。

