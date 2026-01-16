招標妥預審名單引入警方、廉署背景審查 甯漢豪：執法部門提供違規紀錄 協助業主評標︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會周四（14日）舉行首次會議，政府就大埔宏福苑火災後的支援及重建工作的議案提出動議，發展局局長甯漢豪提及會增強對大廈法團和業主的支援，幫助他們進行樓宇維修，其中包括革新市建局「招標妥」服務，引入警方和廉政公署的背景審查，制定更嚴謹的預審名單。

發展局局長甯漢豪在港台《千禧年代》表示，市建局推行的「樓宇更新大行動2.0」亦設有預審名單，但現時主要由顧問公司和承建商自行申報犯罪紀錄及過去幾年參與的工程項目。新的「招標妥」預審名單將由執法部門提供犯罪紀錄資料，及交由警方和廉署進行背景審查，執管的政府部門亦會提供相關公司「有無成日要政府提佢做嘢」的違規紀錄，協助業主進行評標工作。

所有全棟大維修升格為一級工程 需聘顧問監督

此外，就樓宇維修工程的施工規管，政府將擴大《建築物條例》修例。甯漢豪指，目前不涉及著主力牆或結構改動的維修項目會被定性為二級工程，修例後，所有涉及全棟大廈的大型維修工程將會升格成一級工程，需聘請顧問公司監督及提交深入施工方案。