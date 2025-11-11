鳳凰｜一號風球今日日間維持
招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位
【Now新聞台】Now新聞台現誠聘以下職位：
3. Sub-editor (International News)
5. Finance Reporter/Anchor(now Business News Channel)
6. Finance Reporter/Anchor – Features (樓市每日睇) (now Business News Channel)
7. Senior Finance Reporter/Anchor (now Business News Channel)
8. Senior Producer (now Business News Channel)
9. Program Assistant (Part-time)
10. Assistant Program Director (Full-time Contract)
11. Engineer/Broadcast Officer
12. Engineer (Field)
13. Network Engineer
14. Engineer / Operation (Studio – Audio)
16. 司機 / 攝影助理
