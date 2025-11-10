鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位
【Now新聞台】Now新聞台現誠聘以下職位：
3. Sub-editor (International News)
5. Finance Reporter/Anchor(now Business News Channel)
6. Finance Reporter/Anchor – Features (樓市每日睇) (now Business News Channel)
7. Senior Finance Reporter/Anchor (now Business News Channel)
8. Senior Producer (now Business News Channel)
9. Program Assistant (Part-time)
10. Assistant Program Director (Full-time Contract)
11. Engineer/Broadcast Officer
12. Engineer (Field)
13. Network Engineer
14. Engineer / Operation (Studio – Audio)
16. 司機 / 攝影助理
#要聞
其他人也在看
時事全方位重點提要｜11月10日
【Now新聞台】教育局一項調查顯示，僱主招聘大專畢業生較重視人際交流技巧。這對工作有何幫助？ AI等科技知識，未來會否成為入職必備條件？周一的時事全方位，請來嘉賓討論。題目：大專生工作表現調查熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 17 小時前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(11月9日)天氣預測，大致天晴，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。 展望未來兩三日海有湧浪，明日日間炎熱及乾燥，星期二及星期三天氣稍涼，風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
發展局優化海濱項目 北角東岸板道(東段)料12月逐步啟用
發展局目標是在2028年將維港海濱長廊的總長度延長至34公里。局長甯漢豪周日(9日)發表網誌，指與各界一直致力推動「先駁通、再優化」策略，積極進行各項海濱優化項目，包括在觀塘及灣仔海濱引入多元水上活動、優化西營盤海濱公園休憩空間，以及積極推展北角東岸板道項目，拉近市民與水體的距離。am730 ・ 20 小時前
病人四年前照腸胃鏡腦缺氧昏迷 家屬質疑醫委會調查失當促回應
【Now新聞台】一名病人2021年照腸胃鏡時腦部缺氧至今仍昏迷，家屬向醫委會投訴，上月獲回覆指將終結對涉事醫生的紀律行動。家屬質疑調查過程草率，本台向醫委會查詢暫未獲回覆。陳小姐的胞弟陳淑偉四年前，因為身體不適到一所內視鏡中心求診。醫生建議他在監察麻醉下，進行腸胃鏡檢查，期間他懷疑腦部缺氧，經搶救後，至今仍維持植物人狀態。陳小姐事後向涉事中心索取兩份麻醉紀錄，比對後發現血壓及血氧飽和度數據不一，於是向醫委會投訴。醫委會最終回覆指，經獨立專家審視後，認為事件不涉及醫生及麻醉師行為失當，拒絕就個案展開研訊。病人胞姐陳小姐：「為甚麼我之前拿了報告回來有這麼多疑點？醫委會數個字就抹殺所有，其實對我弟弟很不公平，因為他做這個手術也沒想過會這嚴重。對我們家庭來說很傷痛，這數年不敢提、不敢說，沒想到香港醫療體系這麼差。」目前醫委會處理投訴時，會先交由初偵會審議，獨立專家需要時介入。協助求助個案的社協質疑醫委會未有充分考慮麻醉紀錄前後不同的理據。社區組織協會幹事彭鴻昌：「那兩份紀錄是形容兩種不同的情況，無論那一份是真，那一份是假也好，其實最基本的要弄清楚事發的情況是怎樣。專家有沒有看過？不知道。專家看now.com 新聞 ・ 18 小時前
公立醫院殮房明年按日收費 盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。 盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，am730 ・ 1 天前
廣州直擊｜場內觀眾欣賞暖場環節 舞獅粵劇等非遺表演炒熱現場氣氛
【Now新聞台】全運會晚上八時在廣州開幕，本台記者林凱潼晚上七時許身處廣州奧林匹克體育中心，場內已坐滿觀眾，氣氛相當熱烈，歷時約65分鐘的暖場環節已展開，當中包括有小朋友與青年等手持球拍在場跳舞，亦有一系列非遺表演，如舞獅、粵劇和潮劇等。 開幕典禮以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火三個部分和三個篇章，融入三地元素，呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，亦會結合虛擬實境和機械人等科技。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
天文台：超強颱風鳳凰移向呂宋 預料進入南海東北部
【Now新聞台】天文台表示，超強颱風鳳凰正移向呂宋，預料進入南海東北部。 天文台表示，上午十時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。在季候風及鳳凰的共同效應下，本周初至中期廣東沿岸風勢頗大、天氣稍涼，海有湧浪。隨著鳳凰遠離，本周後期天色逐漸好轉。而本港日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
北角東岸板道東段 西營盤海濱公園年底前開放
【Now新聞台】北角東岸板道東段下月起逐步開放。 新路段長1.1公里，將年初開放的西段及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街。發展局預計東岸板道全面開放後，將全線貫通連結堅尼地城至筲箕灣海濱，全長約13公里。另外，佔地約1.32公頃的西營盤海濱公園亦擬於年底前啟用，園內設有雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施，以及維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
現場直擊｜全運會公路單車賽選手衝刺 抵達終點
【Now新聞台】全運會男子公路單車個人賽項目於今日(11月8日)橫跨粵港澳三地舉行，選手衝刺抵達終點珠海博物館，全程歷時超過5個小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會｜國家體育總局：公路單車男子個人賽 為三地聯合辦賽積累經驗
【Now新聞台】國家體育總局副局長李靜表示，全運會男子公路單車個人賽早上順利完賽，稍後亦會進行橫跨深港的馬拉松賽，以促進三地融合發展。 國家體育總局副局長李靜：「以賽事為契機，進一步激發港澳同胞的愛國熱情，在社會各界的大力支持和三地的通力合作下，公路自行車男子個人賽今天已經順利完賽，馬拉松在11月15日舉行，這將為三地聯合辦賽積累經驗。」十五運會組委會副主任陳國基：「目前各項競賽場館已經全面準備就緒，我們也制定了安保計劃、人群和交通管理安排以及應變預案，確保賽事全程順利進行。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
經緯線｜「看見」你的聲音(二)
【Now新聞台】視障人士可以觀賞球賽，又可以欣賞舞台劇，靠的就是口述影像員。透過聲音，口述影像員如何使視障人士「看見」世界？除了視障人士，口述影像原來亦可以惠及健視者，原因又是甚麼？ 《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com#要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
康文署多個體育館開放予市民觀賞全運會開幕禮
【Now新聞台】康文署轄下多個體育館開放予市民觀賞全運會開幕禮直播，亦有商場在大螢幕直播開幕禮。 北河街體育館設置了專區，場內有電視專門轉播全運會開幕式和其他賽事，有市民前來觀賞。全運會舉行期間，康文署轄下的20個體育館將朝8晚11直播賽事。在觀塘一個商場就舉辦了全運會開幕派對，安排劍擊示範及音樂表演，商場將會全天候直播全運會賽事，不少市民開幕禮期間在中庭看直播，認為商場氣氛較好。陳先生：「在家觀看沒意思，一家人，出來很多人，大家都高興。」吳女士：「人多看這些節目的氣氛好很多，剛才聽他們唸誓詞，提到體育精神那些，在這裡聽起來的感覺與在家聽都不同。」#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我now.com 新聞 ・ 1 天前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。 行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
公立醫院殮房遺體免費存放期由三天延長至廿八天
【Now新聞台】公立醫院殮房明年一月一日起收費。醫務衞生局局長盧寵茂稱，與不同持分者商量後，決定修改方案，將遺體三天的免費存放期延長至28日，下午會再交代詳情。 醫務衞生局局長盧寵茂：「引入收費不是為了增加收入，主要目的是想引導市民、死者家屬可以盡早安排處理殯儀的服務，從而將遺體送去殯儀的機構，為先人著想，令先人早日安息，亦可以減低醫管局醫院殮房壓力。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
第十五屆全國運動會廣州開幕
【Now新聞台】第十五屆全國運動會於廣州開幕。 開幕禮分為體育儀式、文體展演，和火炬傳遞、點火三個部份，當中文體展演以《圓夢未來》為主題，分為同根同源、同心同緣以及同夢同圓三個篇章，內容突出家國情懷、灣區魅力、體育之美和科技之光四大特點。這次是粵港澳首次共同承辦全運會，港隊派出超過600名運動員角逐28個競賽項目，連同23個群眾項目，參賽選手和工作人員總人數超過1800人，是回歸以來最大的全運代表團。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
天氣｜天文台：明午掛一號波 會評估周二會否改發更高信號 料本港下周初降溫
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二稍後至本周三有所增強。 天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力am730 ・ 22 小時前
南韓慶州擁52處世界文化遺產 旅行社指鄰近城市直航太少影響港人到訪
【Now新聞台】剛舉辦了APEC峰會的南韓慶州擁有不少歷史遺址，其中52處被列入世界文化遺產地區。但有旅行社認為當地沒有國際機場，鄰近城市釜山等的直航班次亦太少，影響港人到訪意欲。距離釜山一個多小時車程的慶州被譽為「無圍牆的博物館」，隨處可見一千年前新羅王朝時期作為古都的歷史遺址，包括當年的觀星設備瞻星臺、大陵苑及佛國寺等等，共有52處被列為世界文化遺產，去年就吸引逾100萬人次外國旅客到訪。荷蘭旅客Lianne Bosch：「我們剛到這裡，在韓屋裡吃了一餐非常好的飯。這裡較釜山的高樓大廈好，因為這裡較傳統些，氛圍也安靜及平和些。」澳門旅客黎先生：「我來過三次，因為第一有美景，第二就是有歷史。日本也去得多，但就是南韓便宜些，若有時吝嗇些時就來南韓。」古蹟以外，附近皇理團路很多舊韓屋改建而成的特色餐廳和商店等，不少遊客都喜歡去打卡。當地地接社導遊表示，這裡的機場沒有國際線，大部分外地旅行團也是由釜山出發來這裡一日遊。當地地接社導遊李先生：「通常平均一個月接待4至5團(台灣團)，算是比較多，夏天季節像是放假期間，多的時候可能接待7至8團。」這裡還有電動觀光車可租用，90分鐘約3萬韓圜，方便去附近不同景點，不過如果像記者沒有車牌就不能租用。本港赴南韓團費一般約三千至五千元，旅行社稱，去釜山等南部的直航班次不多，令到這些旅行團只佔整體南韓團約一成。旅行社主席禤國全：「因為去過首爾的客人量多，大家若再去南韓就想去新地方，我們希望航空公司看到客量有需求，將運力增強，方便客人可以舒適地直飛到南部的釜山、大邱、慶州玩。」由九月底起，南韓政府向中國3人以上的團體旅客試行免簽證入境政策，期望帶來一百萬人次內地客和刺激當地旅遊業。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
公眾殮房免收費延至28日 李夏茵：兩年檢討一次 特殊情況獲豁免
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，惟引起社會爭議，遺體免費存放期最終由首3日延長至28日。醫管局行政總裁李夏茵表示，內部早已檢討收費與否，強調原意是落實「用者共負、能者多付」原則；而知悉市民大眾關注收費後，決定檢討收費機制。am730 ・ 18 小時前
全運會男子單車公路賽上演 有香港單車愛好者到珠海起步點觀賽(湯偉圓報道)
【Now新聞台】全運會史上首次橫跨珠海、澳門和香港的賽事男子單車公路賽今早上演，有香港單車愛好者專程到珠海起步點觀賽。 過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。港隊代表認為，過程嚴格和暢順。港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為運now.com 新聞 ・ 1 天前