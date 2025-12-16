招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位

【Now Sports】曼聯在3度領先情況下，被來訪的般尼茅夫逼和4:4，領隊阿摩廉形容這是一場瘋狂的比賽，並為不勝表示失望。這場周一英超獨腳戲，曼聯成為逾兩年來首支英超球隊3度領先情況下，最終未能獲勝。對上一支球隊是曼城，在2023年11月亦是3度領先下與車路士打成4:4。阿摩廉賽後說：「實在失望，我們實在失望，瘋狂的球賽。」「也許看成我們是在下半場失掉兩分，但我覺得，我們是上半場失掉兩分。」他續說：「我們控制大局，創造了很多機會，本該在半場時出現不同戰果。到最後，我們值得更多。對在家觀戰的所有人而言，這是一場具趣味的球賽。」他特別點名讚賞在比賽中連番救球的門將拿文斯。紅魔下仗迎來硬仗，那是周末作客氣勢如虹的阿士東維拉。

now.com 體育 ・ 2 小時前