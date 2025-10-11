拜登罹癌後近況 發言人：正接受放射線等治療

（法新社華盛頓11日電） 美國前總統拜登（Joe Biden）正在接受放射線治療及荷爾蒙療法，以對抗今年5月診斷出的攝護腺癌。

拜登的發言人說：「總統拜登目前正在接受放射線治療與荷爾蒙療法，作為攝護腺癌治療計畫的一環。」

拜登辦公室今年5月對外宣布，這位82歲的前總統因泌尿系統疾病的症狀而就醫，發現攝護腺有結節，經診斷罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），癌細胞已轉移到骨骼。

拜登當時在社群媒體平台X發文表示：「癌症影響我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」