拯救假期大作戰：帶娃北上廣州，如何優雅地讓孩子玩到斷電？

廣州親子商場

好多香港家庭放假都會北上深圳玩，但如果你想行程再豐富啲、玩得再「大」啲，廣州親子之旅絕對係你嘅不二之選！廣州作為大灣區核心，交通極之方便，坐高鐵話咁快就到。加上四通八達嘅地鐵網絡，帶住小朋友出入都好輕鬆。

廣州嘅親子配套可以話係「應有盡有」：由刺激嘅遊樂場、可以近距離睇動物嘅世界級園區、綠意盎然嘅大型公園，到寓教於樂嘅博物館，全部都係小朋友嘅「放電天堂」！

為咗幫大家規劃一個完美嘅家庭假期，Trip.com 小編特別精選咗：

5 大必去親子商場 ：冷氣夠、配套齊、食玩買一站式！

3 個長隆系列必玩景點：世界級水準，小朋友一定玩到唔捨得走！

別再猶豫喇，即刻睇睇以下推介，開啟你哋嘅廣州難忘家庭之旅啦！🚀

💡 廣州親子遊小貼士：

交通建議： 由香港西九龍站坐高鐵到廣州南站，最快只需約 45 分鐘，落車直接轉地鐵或叫車都好方便。

酒店選擇： 建議住喺正佳廣場或者廣州塔附近，行街食飯同去景點都近啲。





廣告 廣告

香港往廣州交通

交通方式 所需時間 高鐵 香港西九龍站至廣州南站約 47 分鐘至 1 小時16 分 廣深城際動車 深圳至廣州站約 80 分鐘 跨境直通巴士 廣州市區/番禺長隆/花都融創約 3- 4 小時

Shop Now

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com此外，Trip.com 還為您準備了獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行驚喜！例如，高鐵快閃券包只需 HK$29.9 即可購買價值 HK$65 的優惠券，讓您的廣州親子商場探索之旅更加划算。訂票即慳！🚄💸

高鐵券包

Shop Now

Trip.com x Yahoo 聖誕活動：專屬酒店優惠券 🎄

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$750 減 HK$50（優惠碼：GSVPUNCNXH）

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$2,000 減 HK$100（優惠碼：SYEIBNNHBK）





Trip.com x Yahoo 聖誕活動

推廣／使用日期︰2025 年 12 月 12 日至 2026 年 02 月 28 日

Shop Now 🥰

廣州親子商場

廣州親子商場#1 | 正佳廣場 | 親子設施應有盡有

正佳廣場

首先同大家介紹嘅，就係坐落喺廣州心臟地帶天河路嘅正佳廣場！呢間綜合商場最出名就係啲親子設施多到爆，無論你係想行街定係帶細路去玩，呢度絕對係廣州親子遊嘅首選 Bucket List。佢唔單止係買嘢咁簡單，簡直係小朋友嘅夢幻樂園，完美示範咗乜嘢先至係真正嘅「親子商場」。

正佳極地海洋世界場館

呢個世界級海洋館真係好震撼，入面有個長成 40 米、深 9 米嘅巨型展示缸，仲攞埋健力士世界紀錄添！館內有 22 個主題區，可以同小朋友一齊睇晒北極熊、白鯨、企鵝同鯊魚等 500 幾種海洋生物。小朋友仲可以親手餵海龜或者摸吓海星，零距離親近大自然，真係寓教於樂。

正佳自然科學博物館

恐龍迷注意！呢度珍藏咗成千件古生物化石，最犀利係有全中國唯一一具嚟自美國蒙大拿州嘅梅杜莎角龍化石真跡。入面仲有好多迫真嘅恐龍場景同埋科學實驗互動，等小朋友可以舒舒服服咁探索科學奧秘。

正佳企鵝冰雪世界

想避暑或者想感受吓「冰雪奇緣」？呢度模擬咗 -8°C 嘅南極環境，有冰雕、雪地小屋，仲可以近距離睇到成群得意企鵝。喺廣州都可以感受到極地嘅冰冷魅力，小朋友實玩到唔捨得走。

正佳雨林生態植物園

呢度直頭係一個室內空中雨林，有成 800 幾種動植物。由大王椰子到神秘嘅食蟲植物，仲有各式各樣嘅昆蟲同雀仔，就好似入咗「微縮版亞馬遜」咁，帶小朋友嚟一場森林探險就最啱。

💡 小編溫馨提示： 以上呢四大主題館，大家都可以在 Trip.com 預訂門票，又方便又可以慳返啲錢！

Shop Now

除咗呢四大館，正佳廣場仲有玩具反斗城、室內溜冰場、卡丁車、電玩城，甚至仲有好多免費嘅互動遊戲區。可以話係「得正佳，得天下」，一個地方就搞掂晒全家人嘅娛樂，絕對係廣州親子遊嘅完美目的地！

地址：廣州市天河路 228 號正佳購物廣場

營業時間：10:00 - 22:00

交通方式：乘搭地鐵 1 號線至「體育中心站」D3 出口直達





廣州親子商場#2 | 凱德樂峰廣場 | 室內遊樂場旗艦店

凱德樂峰廣場

圖片來源：凱德樂峰廣場官網

跟住落嚟，我哋將目光轉去另一個超人氣嘅廣州親子商場——凱德樂峰廣場！呢座商場總共有五層高，最大優點就係交通極之方便，佢就喺正廣州地鐵 8 號線「沙園站」上面，一出站就到，帶住小朋友出入完全無壓力。商場入面有好多香港人見慣見熟嘅大牌子，好似 AEON、ZARA、UNIQLO 咁，阿爸阿媽帶細路去玩之餘，仲可以順便行街掃貨，一舉兩得！

meland club 室內遊樂場旗艦店

汽車維修角色扮演

凱德樂峰廣場最大嘅賣點，一定係入面間 meland club 室內遊樂場旗艦店。呢間店佔地成 5,000 平方米咁大，入面啲設計靚到好似童話世界咁，小朋友入到去實尖叫！呢度提供超過 30 幾項角色扮演同運動互動體驗，小朋友可以變身做小賽車維修員、英勇消防員或者細心嘅牙醫，保證可以幫佢哋徹底「放電」。最貼心嘅係，meland club 入面仲有埋專屬親子餐廳，玩到肚餓可以直接喺入面開餐，唔使喺商場搵位咁麻煩。

除咗 meland club 之外，商場仲有好多令小朋友心心眼嘅地方。例如有專賣超人氣 Jellycat 公仔嘅 SIMPLEMILL，啲毛公仔得意到連大人都想買返幾隻；仲有充滿驚喜嘅 Gashapon 扭蛋店同埋大家都鍾意嘅 LEGO 專賣店。總括嚟講，呢度絕對係一個可以滿足晒全家人願望嘅廣州親子聖地！

📍 凱德樂峰廣場旅遊資訊

地址： 廣州市海珠區工業大道北 106-108 號

營業時間： 10:00 - 22:00

交通方式： 搭地鐵 8 號線或廣佛線去到「沙園站」，由 A 出口一出就直達商場喇！

💡 小編溫馨提示： 如果你打算去 meland club 玩，記得預先喺 Trip.com 睇吓門票預訂，咁就唔怕去到現場人多要排隊，玩都玩得開心啲！

Shop Now

廣州親子商場#3 | 悅匯城 | 親子配套完善

悅匯城

跟住落嚟要介紹嘅，係位於廣州荔灣區嘅悅匯城。呢座現代化商場入面有超過 280 個知名品牌，憑住勁豐富嘅親子元素同完善配套，成為好多家庭廣州親子遊嘅心水地點。佢唔單止係一個商場，更加係集埋娛樂、餐飲同教育於一身嘅「一站式」親子空間，去到嗰度真係大人細路都咁滿足！

奈爾寶家庭中心」（NEOBIO）

奈爾寶家庭中心波波池

圖片來源：Trip moments@DEREK NORRIS

悅匯城最震撼嘅亮點，一定係位於一樓嘅「奈爾寶家庭中心」（NEOBIO）！呢度係廣州首間分店，更加係全國最大嘅城市旗艦店，面積成 12,000 平方米咁大。入面除咗有超多遊樂設施，仲有超過 50 個創意互動項目，好似角色扮演、夢幻公主換裝、互動噴球火車、真實感十足嘅 AR 消防體驗，仲有可以玩樂器嘅律動區，等小朋友邊玩邊學。最貼心係佢哋會提供智慧定位手環，阿爸阿媽可以實時知到仔女喺邊，玩都玩得安心啲。家長們仲可以喺專屬休息區叉吓電、飲啖水，享受吓難得嘅放鬆時間。

此外，悅匯城喺細路仔消費方面都落足晒心機，入面有成 30 幾間知名兒童品牌，好似孩子王、卡爾飛車、樂漫冰雪王國、玩具反斗城等等。無論係想買衫、買玩具，定係帶小朋友去玩室內卡丁車或溜冰，呢度都一應俱全，絕對係廣州親子商場入面嘅購物天堂。

商場喺細節位都好窩心，全場設有 7 間設施齊全嘅母嬰室，帶住 BB 嘅家庭就最方便。最正嘅係，三樓仲有一個免費嘅戶外遊樂區！入面有得意嘅毛毛蟲滑梯、攀岩牆，仲有富有動感嘅單車噴泉，等小朋友可以喺戶外盡情奔跑、瘋狂「放電」。呢啲咁周到嘅設計，令悅匯城成為名副其實嘅廣州親子商場典範。

📍 悅匯城旅遊資訊

地址： 廣州市荔灣區西灣路 149 號

營業時間： 10:00 - 22:00

交通方式： 搭地鐵 5 號線去到「西村站」，喺 D 出口或者 C 出口出站，再行大約 8 至 10 分鐘就到。

💡 小編溫馨提示： 奈爾寶門票通常都好搶手，建議大家喺 Trip.com 預先買定飛，咁就唔怕去到現場撲個空，仲可以享受到更優惠嘅價格添！

Shop Now

廣州親子商場#4 | 動漫星城 | 廣州的秋葉原

動漫星城

如果你屋企嗰個係熱愛動漫、二次元文化嘅細路，咁廣州動漫星城就絕對係你哋一定要朝聖嘅特色親子商場！呢度被譽為「廣州秋葉原」，成個商場係位於地下，總共有三層，面積大到有 32,000 平方米。如果小朋友平時鍾意睇動漫、打機，帶佢哋嚟呢度探索呢個充滿奇幻色彩嘅二次元世界，佢哋實會興奮到尖叫！

動漫星城Animate店

圖片來源：Trip.com 用戶 @_ForestGuardian

動漫星城扭蛋店

動漫星城動漫商店

動漫星城好有心思咁分咗東區同西區：東區主要係食肆同潮流服飾，行到肚餓可以喺度搵嘢食；而最正嘅精華就喺西區，嗰度集中晒所有動漫周邊同數碼產品，係搵心頭好嘅寶地。呢度匯聚咗好多動漫迷耳熟能詳嘅名店，好似 Animate、GOODSLOVE、TAMASHII SPOT GUANGZHOU、Bilibili goods 同埋櫻漫書屋等等。除咗買嘢，場內仲有好多充滿趣味嘅扭蛋店同夾公仔店，等小朋友買完嘢仲可以玩多幾轉，為呢個廣州親子商場之旅增添咗一份獨特嘅動漫色彩！

📍 廣州動漫星城旅遊資訊

地址： 廣州市越秀區吉祥路 1 號

營業時間： 10:00 - 21:30

交通方式： 呢度位置超方便，搭地鐵 2 號線或者 1 號線去到「公園前站」，行去 F 出口就直達。





廣州親子商場#5 | 優托邦（奧體店） | 設有遊樂園的商場

優托邦（奧體店

圖片來源：優托邦（奧體店）官網

最後要介紹嘅廣州親子商場，係位於天河區嘅優托邦（奧體店）。呢度建築面積成 21.3 萬平方米咁大，係一個專門為家庭客而設嘅大型綜合體。佢最出名就係嗰啲多樣化嘅親子主題遊樂設施，務求令全家人都可以玩足一日。

小Q兒童城

喺商場隔離就有個超級受歡迎嘅「小Q兒童城」，呢度嘅遊樂區最啱 2 至 12 歲嘅小朋友。入面設施多到數唔晒，由刺激嘅室內滑梯、波波池、攀爬架、充氣彈床，到細路仔最鍾意嘅小火車同旋轉木馬都一應俱全。最正嘅係，夏天嗰陣呢度仲會變身做水上樂園，等小朋友可以玩水消暑！如果想靜靜地玩，商場仲有蛋糕、壽司同朱古力製作工作坊，等小朋友變身「小廚神」動手做甜品。二樓仲有個真冰溜冰場，阿爸阿媽同仔女一齊落場溜冰，絕對係超正嘅親子活動。

米莊·花園餐廳

圖片來源：携程＠餅餅崽出門啦

行到肚餓，一定要去商場入面嘅「米莊·花園餐廳」。呢間餐廳唔單止嘢食得，最特別嘅係可以一邊食飯，一邊睇住啲得意貓咪或者其他小動物喺你身邊出現，驚喜十足！小朋友可以喺商場入面食住嘢同動物互動，真係溫馨又好玩。

📍 優托邦（奧體店）旅遊資訊

地址： 廣州市天河區奧體南路 12 號

營業時間： 10:00 - 21:30

交通方式： 呢度比較建議搭公車或者叫車前往，可以搭 432A、548、448、490 路等公車線路。





廣州親子好去處

廣州親子好去處#1 長隆野生動物世界

長隆野生動物世界

離開廣州嘅親子商場，我哋將目光轉向全球知名嘅長隆系列親子景點！首先要介紹嘅，係位於番禺嘅長隆野生動物世界。呢度佔地約 2,000 幾英畝，係世界級嘅大型野生動物主題公園，入面有成 500 多種、超過 2 萬隻珍稀野生動物，絕對係親子遊嘅夢幻首選。佢唔單止係亞洲最大嘅野生動物園之一，仲屢次被評為全球頂尖動物園，更加係 Trip.Best 2025 年全球 100 個親子景點之一添！

長隆野生動物世界嘅園區設計好特別，分咗「自駕區/乘車區」同「步行觀賞區」：

自駕區 / 乘車區 🚗 ： 你可以自己揸車或者搭園區嘅小火車，近距離觀察威猛嘅獅子、老虎，仲有優雅嘅長頸鹿同斑馬等非洲草原動物，感受好似去咗大草原咁嘅野趣。

步行觀賞區 🐼： 呢度可以畀你慢慢欣賞大熊貓、得意企鵝等明星動物嘅風采。對小朋友嚟講，最正嘅就係可以參與餵長頸鹿、小馬、鸚鵡等親密互動，同動物零距離接觸。

除此之外，園內仲設有專屬嘅兒童遊樂區同埋好多富有教育意義嘅展覽，可以提高小朋友對保育動物嘅興趣，令成個行程更有意義。大家可以喺 Trip.com 預訂唔同嘅門票組合，隨時開啟呢趟奇妙嘅動物之旅。

📍 長隆野生動物世界旅遊資訊

地址： 廣東省廣州市番禺區漢溪大道東 299 號

營業時間： 09:30 - 18:00

交通方式： 搭廣州地鐵 3 號線去到「漢溪長隆站」，出站之後有免費接駁巴士直達園區。

💡 小編溫馨提示： 野生動物園真係好大，建議大家一早就入場，同埋預先喺 Trip.com 買定飛，咁就可以玩得更輕鬆！

Shop Now





廣州親子好去處#2 長隆國際大馬戲

長隆國際大馬戲

同樣位於廣州番禺長隆旅遊度假區內嘅長隆國際大馬戲，有「世界最大馬戲劇場」嘅美譽，係非常出名嘅必睇景點。呢個宏偉嘅劇場可以容納超過 6,000 名觀眾，匯集咗嚟自全球 20 多個國家嘅頂尖馬戲精英。佢哋精湛嘅技藝結合埋精彩嘅動物表演，保證小朋友會睇到目不轉睛，拍晒手掌！長隆國際大馬戲被公認為世界一流嘅演出，亦係廣州親子遊夜晚行程嘅最佳選擇，更加係 Trip.Best 2025 年全港 100 個夜遊景點之一添。

每場表演時間大約 1.5 至 2 小時，內容非常豐富，包括令人驚嘆嘅馬戲雜技、扣人心弦嘅特技表演，仲有超受歡迎嘅動物明星，好似駿馬、聰明小狗同會講嘢嘅鸚鵡等，當然唔少得驚險刺激嘅空中飛人啦！特別提醒大家，身高 1 米以下嘅小朋友係可以免費入場㗎（不過唔佔座位），好啱全家人一齊去睇。為咗確保大家睇到呢場精彩演出，建議最好預先喺 Trip.com 訂定飛，同埋開場前早啲入場搵位呀。

📍 長隆國際大馬戲旅遊資訊

地址： 廣東省廣州市番禺區漢溪大道東 299 號

營業時間： 09:00 - 22:00（演出時間請以官網或票券說明為準）

交通方式： 搭廣州地鐵 3 號線去到「漢溪長隆站」，出站之後就有免費接駁巴士直達。

💡 小編溫馨提示： 大馬戲嘅座位通常係先到先得（除非你買 VIP 位），想坐近啲中央走廊位睇花車巡遊同表演者互動嘅話，記得要早啲去排隊入場呀！

Shop Now





廣州親子好去處#3 長隆歡樂世界

長隆歡樂世界

最後，長隆歡樂世界作為廣州親子遊嘅另一粒璀璨明珠，主打刺激嘅遊樂設施同埋豐富嘅親子娛樂，深受大人同細路歡迎！呢座大型主題樂園一共分咗 6 大特色園區，包括充滿神秘感嘅「叢林探險」、活力十足嘅「律動天地」、熱鬧到暈嘅「歡樂嘉年華」、浪漫夢幻嘅「星夢奇園」、溫馨感人嘅「感動空間」，以及挑戰心跳極限嘅「尖叫地帶」。全場提供超過 70 項精彩設施，確保每個人都搵到自己嘅心頭好。

喺長隆歡樂世界，有好多必玩嘅「神級」設施等緊你，好似世界稀有嘅十環過山車、快到飛起嘅摩托過山車、驚險萬分嘅垂直過山車、超型嘅 U 型滑板，仲有震撼人心嘅超級大擺錘，自問大膽嘅朋友一定玩到大呼過癮！至於年紀細啲嘅小朋友，樂園亦好貼心咁設有專屬嘅兒童天地，佢哋可以坐吓得意小火車、夢幻旋轉木馬同埋迷你摩天輪，享受童真時光。

除此之外，樂園每日都會安排精彩嘅花車巡遊同埋各式各樣嘅現場表演，而 4D 動感影院更加係啱晒一家大細齊齊睇，體驗身臨其境嘅視聽震撼。如果你對呢個充滿歡笑聲嘅廣州親子景點心郁郁，不如即刻上 Trip.com 睇吓詳情兼預訂門票，開啟你嘅長隆歡樂之旅啦！

📍 長隆歡樂世界旅遊資訊

地址： 廣東省廣州市番禺區漢溪大道東 299 號

營業時間： 10:00 - 20:00

交通方式： 搭廣州地鐵 3 號線去到「漢溪長隆站」，出站之後就有免費接駁巴士直達。

💡 小編溫馨提示： 熱門過山車通常要排好耐隊，建議大家可以考慮喺場內買「快速通行證」（Fast Pass），咁就可以慳返啲時間，玩多幾款設施啦！

Shop Now

廣州酒店推荐

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

呢間酒店最無敵嘅就係地理位置。佢正正就喺廣州東站側邊，行路過去只需 5 分鐘。如果你係由香港搭高鐵（前稱城際直通車）落車，呢間就係你嘅「懶人天花板」。

優點： 雖然酒店有啲年資，但係五星級老字號，服務好穩陣，房夠大。最正係落樓就有地鐵 1 號線同 3 號線，去邊都快。

附近玩樂： 對面就係東站東方寶泰購物廣場，入面有勁多餐廳（如：陶陶居、利口福分店都有），買完手信直接拎返酒店房放低，再出發去玩都得。

適合邊類人： 追求交通極速方便、帶住老人家或者小朋友唔想行咁多路嘅朋友。

廣州建國酒店

Shop Now





呢間酒店位於天河路嘅繁華地段，雖然名入面寫住「正佳廣場店」，其實係喺天河體育中心嘅北側。呢區係廣州最旺嘅商圈，生活機能 100 分。

優點： 性價比非常高！風格偏向傳統歐式典雅，房內裝修大方。比起建國酒店，佢更接近天河路嘅核心商場區。

附近玩樂： 行路就到正佳廣場、天河城、時尚天河。正佳入面有極地海洋世界，帶小朋友去玩就最正。附近仲有無數咁多間網紅熱點、喜茶同埋酸菜魚名店。

適合邊類人： 專門上廣州行街食飯、對住宿品質有要求但又想慳返啲預算嘅朋友。

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

Shop Now





如果你係同屋企人一齊去，或者鍾意住到好似喺「家」一樣，呢間酒店式公寓係我最推介嘅！佢位於體育東路，就喺正佳廣場同太古匯中間。

優點： 房入面有齊 全能廚房、洗衣機同乾衣機 ！喺廣州食得太油膩，返房煮個簡易麵或者洗吓啲衫都好方便。房型通常好大，景觀仲可以望到天河 CBD 嘅摩天大樓景。

附近玩樂： 步行 5-8 分鐘就到正佳廣場。如果你鍾意高檔品牌，行去太古匯、萬菱匯都係幾步路。

適合邊類人： 家庭遊、住得比較耐（3日2夜或以上），或者鍾意大空間、想有高品質生活感嘅朋友。

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）

Shop Now









廣州旅遊攻略

延伸閱讀：廣州好去處｜18 個必去廣州景點｜為你一網打盡打卡、購物、主題樂園｜廣州酒店住宿推介

香港去廣州 | 香港5種最佳交通方式到廣州！

延伸閱讀：【廣州酒店優惠】10 間廣州酒店推介，鄰近白雲機場、廣州東站

【廣州長隆】親子遊推介！超全長隆攻略

延伸閱讀：【廣州滑雪】5 大廣州滑雪樂園，交通、門票、設施完整介紹





*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。