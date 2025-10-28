拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心

【Now Sports】達拉斯獨行俠新簽狀元古柏法拉格，在周一敗給奧克拉荷馬雷霆一役僅攻入兩分，教練傑特賽後為他辯護，指他一開賽就已經受傷，帶傷比賽下才表現不佳。自加入獨行俠後，古柏法拉格（Cooper Flagg）的表現一直為人詬病，日前對多倫多速龍總算帶來亮眼數據，攻入22分，亦助球隊在新球季「開齋」，可是今場對雷霆，9次起手得1中，僅得兩分進帳，第4節更只留在後備席觀戰，而球隊當時追到1分差，曾有機會翻盤卻功虧一簣。傑特賽後表示，法拉格因為開賽不久就撞傷了肩膀，影響了手感，承認周一不是一個屬於他的夜晚：「他的肩膀很痛，但堅持了下來，真是個堅強的孩子，明天再看看他感覺怎麼樣......今晚不是他的夜晚，而我們是一個團隊，所以我們明白，場上的球員讓我們有機會贏得比賽，雖然他後來不在場，但他仍為隊友加油。」談到自己的傷勢，法拉格坦言感到疼痛，所以要用冰敷，表示之後會進行掃描檢查，但他對於傑特第4節將他放在後備席，沒有異議：「從比賽進展所看，我們當時的勢頭很好，所以我了解教練是怎麼想。我的意思是，我的狀態不是很好，打不出應有的水準，所以這對教練自然是容易的決定。」

