拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
其他人也在看
全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品 陳國基：見證運動員拼搏精神
【Now新聞台】第十五屆全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品。 其中一項作品名為「一步一腳印」，在啟德車站廣場兩端設立一個六米高的運動鞋雕塑，以及一個巨型鞋印組合，象徵踏實、堅忍不屈的運動員精神，鞋底刻有「同心」二字，象徵三地同心協力舉辦全運會。另一項得獎作品名為「光•花•聚」，三根同根生長的不鏽鋼主幹，生長出代表廣東省的木棉花、香港特區的洋紫荊，以及澳門特區的蓮花，象徵三地緊密連繫，攜手共榮。活動由馬會撥款支持，馬會是今次全運會香港賽區唯一合作伙伴。他們表示，積極在社區推廣全運會，營造熾熱全運氣氛。出席頒獎典禮的政務司司長陳國基則表示，相信建築裝置會為市民及遊客帶來新體驗。政務司司長陳國基：「比賽體現文化、體育及旅遊的結合，香港作為國際文化交流樞紐，我們相信兩組得獎建築裝置，能夠為市民及遊客帶來新的體驗，共同見證香港首次承辦全運會這個歷史時刻，很快就能在全運會舞台上目睹運動員的堅持拼搏及團隊精神，香港要向前邁進，團隊精神也很重要。」馬會副主席黃嘉純：「優勝作品結合體育、藝術及社區三大元素，成為全運會香港賽區標誌性打卡點，展現香港多元創新活力。馬會很高興能夠支持這項比賽及得獎的now.com 新聞 ・ 20 小時前
艾卡拿斯巴黎大師賽爆冷下馬
【Now Sports】世界排名第1球手艾卡拿斯在巴黎大師賽受挫於英國球手羅利，令人失望地次圈出局。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）在這場周二上演的次圈比賽，先贏一盤6:4，他全場有5次破發機會，卻只能把握一次，之後連輸兩盤3:6及4:6，以盤數1:2落敗。艾卡拿斯延續贏不了這個賽事的走勢。這還不止，如今他提早下馬，只要勁敵冼拿在這個賽事掄元，世界排名第1位置就會易主。「我實在為自己這天的水準感到失望。我原本有一個清楚的概念，一切目標明確，但即使是所贏得的第1盤，我感覺自己本來可以做得更多。」艾卡拿斯賽後說：「我必須讚揚Cam（羅利），他今天的表現實在出色，一場穩健的比賽，我認為這是（勝負）關鍵所在。」now.com 體育 ・ 9 小時前
射罰球喃喃自語 網友稱C朗重複：You'll score
【Now Sports】艾拿素周二在沙特阿拉伯國王盃16強被伊蒂哈德淘汰，基斯坦奴朗拿度尾段射罰球時喃喃自語的片段，在網上引起討論。伊蒂哈德今場贏2:1，所有入球都在上半場所入，當中賓斯馬和阿華替伊蒂哈德建功，而艾拿素則靠安祖路加比爾一度扳平1:1。伊蒂哈德下半場在很早階段有球員被逐，打少1個，可是艾拿素戰至最後仍無法扭轉敗局，最終出局。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）沒有入球，但在完場前有一次射罰球機會中人牆，而起腳前一直喃喃自語，引起外界討論。根據懂得讀唇語的網友，則表示C朗其實一直用葡語重複著對自己說：「你會入球的！」自加盟艾拿素以來，C羅唯一獲得的隊際榮譽，就是2023年隨隊贏得阿拉伯冠軍盃，但該賽事被視為如同英格蘭季前的社區盾之類。艾拿素在今屆國王盃雖出局，但在沙超聯開鑼後則6戰全勝，高踞榜首。相關片段：https://x.com/Goat10M30/status/1983275659804999873now.com 體育 ・ 1 小時前
香港網球公開賽 張瑋桓直落兩盤挫拉雯絲晉第二圈
【Now新聞台】在維園舉行的香港網球公開賽，本地女球手張瑋桓直落兩盤淘汰荷蘭的拉雯絲，晉身單打第二圈。 背對鏡頭的張瑋桓早段與拉雯絲互破兩個發球局，打成3比3平手；之後張瑋桓第8局，打足6次「刁時」再破發，領先5比3。世界排名632挑戰85，張瑋桓連贏三局，先贏一盤6比3。她今場第一發球得分率5成8，好過拉雯絲的4成4，全場9個破發機會，張瑋桓把握到5次，最終她贏多盤6比4，用了1小時36分鐘取得近三個月來第一場單打勝利，第二圈會對爆冷淘汰四號種籽簡倫的日本球手坂詰姬野。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人
【Now新聞台】海關打擊網上售賣懷疑冒牌波鞋，拘捕2人。 檢獲的證物包括1100件懷疑無牌波鞋及衣服。海關指，早前收到市民舉報，指有網店售賣懷疑無牌波鞋，上周一展開執法行動，突擊搜查位於荃灣一個工廈單位，發現一批市值200萬元懷疑無牌波鞋及衣物，拘捕一對兄妹，介乎29至31歲，相信是網店負責人，又指檢獲冒牌波鞋仿真度較高。調查亦發現其中一名被捕人以3個個人及公司戶口收取一共1300萬犯罪得益，海關已凍結其780萬元財產。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
阿特蘭大逼和AC米蘭 4大聯賽仲有邊隊不敗？
【Now Sports】阿特蘭大周二在意甲落後情況下逼和來訪的AC米蘭1:1，延續不敗走勢。阿特蘭大在這場比賽有一個糟透了的開始，開賽後僅4分鐘，AC米蘭一次角球攻勢，拿玻里球員頭鎚解圍不遠，列治在禁區外施射，皮球彈地後入網。阿特蘭大於35分鐘由射手陸文扳平，當時他接應柏沙歷的妙傳，入楔禁區抽射破網扳平。阿特蘭大其後攻勢明顯比紅黑兵團為多，但多次埋門都未能把握，最終維持1:1和局。該隊賽後9戰2勝7和得13分排第7，AC米蘭則以18分排第3。拿玻里在同日作客贏萊切1:0，以21分領導群雄。至此，4大聯賽除了阿特蘭大外，尚有哪隊不敗？答案呼之欲出：拜仁慕尼黑是也！拜仁不僅不敗，更是4大聯賽僅有全勝球隊，在德甲8戰全勝。now.com 體育 ・ 8 小時前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
英超死球當道 哥迪奧拿拒跟風
【Now Sports】曼城主帥哥迪奧拿周二在記者會上承認，現在不少英超球隊都在追捧死球戰術，但他自己不會隨波逐流。英超今季暫時有近19%的入球都來自角球，比往年高出近5個百分點。哥迪奧拿（Pep Guardiola）承認死球已成趨勢：「的確，現在人們甚至把每一次擲界外球，都當成角球來用，禁區裡放10名球員......我們對賓福特便吃盡苦頭，或者再看看賓福特對利物浦，基約迪每個界外球的威力，然後他也當選了全場最佳球員。」「如今死球極具威脅。」這名曼城主帥再話當年：「我記得很久以前，達治執教般尼利用長傳和第二落點爭奪，他在這方面絕對最出色，還有艾拿戴斯，他也這樣做過。我記得我還沒來到英超，史篤城的界外球很利害，雲加以前也談過，只是當時他們在英超是例外，但現在的英超，隨處可見手榴彈戰術。」雖然死球盛行，但曼城是英超唯一一支暫時沒有透過死球建功的球隊，而哥迪奧拿再補充：「每個教練都會按照自己的信念行事。我也想透過死球和角球得分，但對此，我並不幼稚。我渴望入球，但我把時間花在思考如何才能踢得更好、進攻更有效和創造更多機會。當然我會關注這種趨勢，但不會刻意仿效......這正是我整個職業生涯一直now.com 體育 ・ 2 小時前
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
日本47都道府縣大家去過多少個？除了東京、大阪、名古屋等一線城市，日本亦有很多極富特色的二、三線城市！二三線日本城市當地人流較少、大山大水景色優美，更有不少靚到「嘩」一聲的賞櫻看楓的靚景點；今次Yahoo購物專員為大家精選4個香港直航抵達的2、3線城市，並附上機票格價及相關旅遊產品，玩厭大城市的各位，不妨捐窿捐罅尋找日本好去處！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
好人好事｜帶輪椅媽媽遊文物探知館 獲職員熱心協助 內地旅客：感到溫暖
近日有內地旅客帶同乘坐輪椅的媽媽遊覽香港，在位於九龍公園的文化探知館，遇到館內員工的熱心協助和溫暖問候，直言心裡感到很溫暖，更在小紅書寫下一封感謝信，感謝博物館的員工。am730 ・ 1 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 23 分鐘前
巴林亞青運｜港泳隊再掃4金5銀1銅 游泳李芯瑤再攬兩金 陳栢賢「街頭霸王6」奪魁
巴林2025亞洲青年運動會續戰，港隊獎牌停不了！泳隊周二（28日）繼續橫掃獎牌，合奪4金5銀1銅，當中超新星李芯瑤再攬走女子100米自由泳及50米蝶泳兩項冠軍，個人累積4面金牌；此外，電競運動員陳栢賢亦在「街頭霸王6」決賽為港隊添金，加上乒乓混雙組合黎騏豪/麥明芯取得銅牌，中國香港代表團至今收穫7金6銀8銅共21面獎牌，超越了上屆2金5銀13銅的成績，暫列獎牌榜第7。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
中央挺港拓創科 搭建國際平台
《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）昨日發布，在「堅持黨的全面領導」章節中，就港澳工作，表明要發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，支持港澳建造國際高端人才集聚高地。信報財經新聞 ・ 12 小時前
祖記擬聘史巴利堤 文仙尼屬「備胎」
【Now Sports】祖雲達斯怒炒杜陀後，將兩位前意大利國家隊主帥視為他們下任教練人選，並且已經接觸了首選的史巴利堤。周日不敵拉素累積3連敗後，祖雲達斯辭退杜陀，而數小時後，即傳出他們已經和史巴利堤（Luciano Spalletti）展開初步談判。史巴利堤今年6月被意大利足總炒魷，失去國家隊主帥一職後，暫時沒有工作在身，而這個消息傳出後，該隊傳奇門將保方表示支持：「在我看來，史巴利堤在任何一間想保持雄心壯志的大球會任教，都是理想人選。他是一位偉大的教練，也擁有高尚的人格，會是很棒的選擇。」除了史巴利堤，他在意軍的前任文仙尼，也進入祖記的教練人選名單，但據悉除非史巴利堤與球會的談判觸礁，才會考慮這位前曼城領隊。事實上，斑馬軍團上季辭退莫達時，也曾接觸過文仙尼，但雙方當時未能達成協議，部份原因是他向祖記索取一份18個月的合約，但祖記沒有答應。now.com 體育 ・ 23 小時前
溜馬裁威士文簽入樽王
【Now Sports】印第安納溜馬周一裁掉威士文，騰出空間簽下明星賽入樽王麥根。消息指麥根（Mac McClung）將簽下一份「非保障」的多年合約，也是他生涯首份NBA標準球員合約。由於溜馬後場陣容受到傷病問題影響，當中哈利保頓今季報銷，因此麥根加盟後，可望舒緩後場兵源不足的問題。麥根過去3年都在明星賽成為入樽王，創下歷史，但在2021年選秀會落選後，一直只是與不同球隊簽下訓練營和雙向合約，如今已經26歲的他，終於獲得溜馬收留。反而，在2020年選秀大會以榜眼姿態進入聯盟的威士文（James Wiseman），發展不似預期，被金州勇士放棄後，在底特律活塞及溜馬都無法佔據主力位置；雖然上周六對孟菲斯灰熊的比賽，他以正選身份出賽打了20分鐘，卻只得4分和4籃板，且看這名剛從跟腱撕裂傷勢中康復的中鋒，被溜馬裁掉後會有哪些球隊願意接手。now.com 體育 ・ 1 天前
法拉格慘得兩分 傑特：佢一開波就傷
【Now Sports】達拉斯獨行俠新簽狀元古柏法拉格，在周一敗給奧克拉荷馬雷霆一役僅攻入兩分，教練傑特賽後為他辯護，指他一開賽就已經受傷，帶傷比賽下才表現不佳。自加入獨行俠後，古柏法拉格（Cooper Flagg）的表現一直為人詬病，日前對多倫多速龍總算帶來亮眼數據，攻入22分，亦助球隊在新球季「開齋」，可是今場對雷霆，9次起手得1中，僅得兩分進帳，第4節更只留在後備席觀戰，而球隊當時追到1分差，曾有機會翻盤卻功虧一簣。傑特賽後表示，法拉格因為開賽不久就撞傷了肩膀，影響了手感，承認周一不是一個屬於他的夜晚：「他的肩膀很痛，但堅持了下來，真是個堅強的孩子，明天再看看他感覺怎麼樣......今晚不是他的夜晚，而我們是一個團隊，所以我們明白，場上的球員讓我們有機會贏得比賽，雖然他後來不在場，但他仍為隊友加油。」談到自己的傷勢，法拉格坦言感到疼痛，所以要用冰敷，表示之後會進行掃描檢查，但他對於傑特第4節將他放在後備席，沒有異議：「從比賽進展所看，我們當時的勢頭很好，所以我了解教練是怎麼想。我的意思是，我的狀態不是很好，打不出應有的水準，所以這對教練自然是容易的決定。」now.com 體育 ・ 22 小時前
有個頂級聯賽 今季喪炒20名領隊
英超今季已有三名領隊被炒魷，球迷以為這已是很多嗎？錯了，有一個國家的頂級聯賽更離譜，今季已喪炒20名領隊。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
也馬擲1100萬歐元 豪購碧基兩舊居
【Now Sports】巴塞隆拿在日前的西甲國家打吡，作客敗予皇家馬德里，未能延續上季「食住」對手之勢，而超級新星也馬更在賽後同皇馬球員爭拗，成為焦點。不過，這位年僅18歲的翼鋒並未因此影響心情，更加被曝花千萬歐元，購碧基的豪宅舊居。據西班牙《每日體育報》指出，也馬（Lamine Yamal）兩周前已經敲定要購入巴塞隆拿前隊長碧基的兩套「連體」舊居豪宅，位於巴塞市郊區 Esplugues de Llobregat ，該地方擁有不少高端消費小區。也馬於周一已經完成兩套豪宅交易，據報道指出，兩套物業以前是碧基與前妻Shakira，建立家庭時所居住，兩人分居後，一直空置，而豪宅除了擁有多個睡房，還有泳池、網球場、錄音室、電影廳、健身房等。也馬今夏與巴塞隆拿續約，據報除稅後年薪為1500萬歐元，而獎金可多達2000萬歐元，故今次花費逾1000萬歐元置業，絕對有能力負擔。now.com 體育 ・ 19 小時前
重返些路迪救亡 奧尼爾自爆只得10分鐘考慮
曾經在英超執教多支球隊的老牌教頭奧尼爾，因羅渣士突然辭去蘇超班霸些路迪的職位，突然走馬上位做看守領隊，但他自爆只得得10分鐘時間考慮。Yahoo 體育 ・ 10 小時前