新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
拿職棒簽賭當笑話！棒球迷集體傻眼開轟胡瓜
[NOWnews今日新聞] 中職統一獅昨（30）日在新莊棒球場舉辦「良緣神助宮」主題日，邀請節目《綜藝大集合》主持群到球場同樂，並由胡瓜擔任開球嘉賓，但幾人在球場上炒熱氣氛時，胡瓜突然笑說：「我們今天也不能預祝誰獲勝，總之今天我（賭）盤開的蠻…」猛開職棒簽賭的玩笑，此話一出瞬間激怒不少棒球迷，Threads上也出現許多討論聲浪，痛批瓜哥的發言，「都什麼時代了還在講這種傷害職棒的話」、「盤什麼盤，有沒有一點尊重？瘋掉」。
胡瓜開球拿「職棒簽賭」當笑話 棒球迷集體傻眼
統一獅因台南主場修繕中，昨日租借新莊棒球場舉辦主持日，更找來胡瓜開球，但有不少球迷都會胡瓜的發言感到不滿，因胡瓜拿職棒簽賭一事開玩笑，「我們今天也不能預祝誰獲勝，總之今天我（賭）盤開的蠻…」此言令球迷感到刺耳。
有網友氣憤在Threads發文，直呼：「聽到這句直接笑意全失，如果這種老藝人內心中還是把職棒跟簽賭連結在一起，甚至覺得可以在球場開球時當作笑料，那不如別請了」，其他人看了也紛紛認同留言，「台灣的綜藝節目永遠以為自己最大，從來不尊重運動選手，噁心！說這種話，胡瓜本人跟民視應該出面道歉」、「感謝統一獅請這麼優質的團隊來開球，自己請的自己吞」、「根本搞不清楚狀況，開球不祝主場球隊，還哪壺不開提哪壺，尷尬當有趣」。
玩笑話傷害職棒？網友提台灣運彩挺胡瓜
原PO認為胡瓜此言是在傷害職棒，但也有其他網友幫忙緩頰，表示台彩確實還有在賣運彩，合法開放下注，為何不能開玩笑，「你們都沒有聽過台灣運彩這家公司？合法的事情為什麼不能講？」、「不是，中職不是台灣運彩開放可下注的項目嗎？講盤又怎麼了？sorry我不懂」，相關正反討論持續在網路上引起熱議。
