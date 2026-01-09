持續支持香港母乳庫 繼續做早產嬰兒最強後盾

香港母乳庫投入服務一周年，團隊希望未來持續有更多媽媽「新力軍」加入捐贈行列。(醫管局圖片）

撰文：醫院管理局

2026年1月6日是醫院管理局（醫管局）香港母乳庫一歲生日的大日子。一年多前，我們懷著戰戰兢兢的心情，將一套非常重要，但一直甚少公開討論的信念──捐贈母乳，帶給香港市民。這一年多來，這套信念不但廣為香港市民接受，更慢慢構建成一套文化，慢慢植根至媽媽們的腦海，就好像捐血救人的信念一樣。媽媽們開始明白，除了讓自己的寶寶吃得飽、吃得健康外，亦可「幼吾幼以及人之幼」，透過捐贈和分享母乳，幫助一群早產和患有危疾的初生嬰兒，讓他們也可以接受祝福，健康成長。

醫管局早於2024年中開始構思宣傳捐贈母乳計劃。我們將整個宣傳計劃分為四個階段，包括認知、理解、行動及影響，四個階段循序漸進，讓大家逐漸明白和接受這套新文化，繼而付諸行動，共同推廣。

「認知」就是要讓公眾了解母乳餵哺的重要性。我們透過大量宣傳，向公眾講解母乳對極早產及患危疾嬰兒的好處，同時扭轉「母乳私密不可共享」的傳統觀念；當大家認識母乳對嬰兒的重要性後，我們開始進入深化「理解」階段，透過深度宣傳訪談、專題文章和不同平台，讓公眾從認識捐贈母乳，轉化為理解和接受這套全新觀念；去年1月6日，香港母乳庫正式投入服務，宣傳亦邁進「行動」階段，全力推動和吸引合資格媽媽成為母乳捐贈者，轉化信念為實際行動，捐出珍貴母乳給有醫療需要的早產和患有危疾的初生嬰兒；經過一年多大力宣傳，不少媽媽都坐言起行。結果，香港母乳庫每年收集1000公升母乳的目標，最終超額完成，至去年底共收集了2700公升母乳，讓400多名脆弱小生命獲得這份最天然的「醫療食品」與祝福。整個宣傳行動亦進入了「影響」階段，媽媽們以生命影響生命，不但坐言起行，還鼓勵身旁媽媽們，一同為有臨床需要的初生嬰兒送上珍貴食物、送上珍貴祝福。

「早產媽媽和爸爸專心照顧寶寶，食的方面交給我們（母乳捐贈者）。」

這句是出自一次傳媒訪問中，其中一位捐贈媽媽的金句。這句說話激勵了不少媽媽加入捐贈者行列，肩負起這份重要而偉大的使命，共同照顧一群有醫療需要的寶寶。同時，亦令這群寶寶的爸爸媽媽放下心頭大石。這句說話是香港母乳庫整個宣傳項目中最感動人心的金句，為整個宣傳項目加添了不少溫度。

醫院管理局憑著「香港母乳庫推動母乳捐贈文化」這個宣傳項目在「第二十一屆中國公共關係行業最佳案例大賽」和「第六屆香港公共關係奬2025」中連奪兩個金奬。（醫管局圖片）

香港母乳庫的宣傳計劃是醫管局近年其中一個最大型及持久的宣傳項目，過程中投入大量人力物力，希望盡全力在香港構建一套捐贈母乳文化，讓一班有醫療需要的寶寶可以得到更好的照顧，慢慢健康成長。過去一年多，我們透過不同平台籌劃了不少宣傳活動，包括傳媒訪問、社交媒體貼文、專題文章及其他深度訪談，在不同階段推動捐贈母乳文化。

醫管局亦憑著「香港母乳庫推動母乳捐贈文化」這個宣傳項目在「第二十一屆中國公共關係行業最佳案例大賽」和「第六屆香港公共關係奬2025」連奪兩個金奬，證明了宣傳團隊在背後所花的努力和心思得到認定。

在這兩個公關界的年度盛事中，醫管局亦同時憑著「環球醫療人才招聘及交流計劃推廣項目」和「醫院管理局參與國家認證制度提升醫療質素」分別獲頒金奬和銀奬，實在可喜可賀！