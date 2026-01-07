學車攻略2026丨最新10大駕駛學院費用一覽 最新安佳駕駛學院/每堂最平$320起/持續進修基金學車平啲？

學車費用連年加價，想考車牌要趁早。煩惱於駕駛院校還是跟私人師傅上堂？駕駛院校多數屬一條龍服務較方便，而且有系統化的教學模式，課程內容亦算透明。Yahoo著數專員整合10大駕駛院校費用，包括2025年11月剛開業的安佳駕駛學院，有意成為駕駛者的人士可以比較適合自己的課程，其中最平的學車課程只需$4,800，每堂低至$320，加上考試費及租車等費用$8,000有找，還可以用持續進修基金課程學車！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

主要學車費用

學車價錢主要分為三部分，包括運輸署收取的申請牌照及考試排期費用、上課費用和考試租車費用，部分學車代辦或會加收行政費或服務費等。

廣告 廣告

1. 運輸署收取的費用：

申請學習駕駛執照費 $548

報名駕駛考試費 $510

總數共 $1,058

2. 上堂費用：每節課(45分鐘)平均由$320起，以運輸署建議30小時實習駕駛共40堂計算，約需$12,800起（$320X40堂）

3. 考試租車費：約由$2,000起，有些駕駛學校會分開收取，部分則包在學費之內。

參考私人師傅收費：$320-$400每堂/45分鐘、考試租車費約$2,200-$2,900、一堂45分鐘學費作為考試堂

最新10大駕駛院校費用

鏗鏘駕駛學校

價錢︰特惠套餐自動波私家車(九龍及新界區) 每堂$330起 / 25堂$8,250、考牌租車$2,300

路試地點︰忠義街、天光道、培正道、葵涌石蔭梨木道或跑馬地

考試排期︰免費代辦

車款：全新TOYOTA Prius-C (自動波) ／YariS RS (棍波) / HIACE 輕型貨車

優點：

套餐堂數選擇較多，也可額外加堂，每堂$330-$350

港九新界都可以上堂，安排較靈活

全路面實習堂

免費提供筆試及路試理論講座

缺點：

港島區學車較貴(每個套餐計算)

暫時未設有網上報名服務，報名就要帶埋所需文件親身去返分校辦理，較為不便

深水埗總校

地址: 長沙灣道264號地下A舖 (運輸署正對面)

電話: 2341 1322

辦公時間:

星期一至五 09:00-20:00、星期六日 11:00-20:00

德安駕駛學校

價錢︰香港區每課$340 / 九龍區$350、筆試講座及理論課$200

15堂 $7,450-$7,850/ 21堂 $9,430-$9,950/ 27堂 $11,410-$12,050/ 35堂 $14,050-$14,850(已包考試租車費)

考試租車費原價︰$2,500-$2,600

路試地點︰香港掃捍埔、九龍天光道、忠義街、深水埗白雲街、葵涌永孝街、石蔭、油塘

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA PRIUS C及YARIS私家車 / TOYOTA HIACE輕型貨車

優點：

可單堂計算，較靈活

特設優惠課程，課程費用已包括考試租車費

設筆試講座及學車前理論課程，考試前安排上考試秘訣講座

缺點：

理論課須另外付費，並到金鐘上課

只有香港及九龍區可上堂

須預留一堂為考試鐘

金鐘學校

地址： 金鐘統一中心2樓商場2013號鋪(金鐘地鐵站D出口 / 運輸署樓下商場)

電話： 2527 7799

Whatsapp：9173 4677

辦公時間：

星期一至六 10:15-18:45

A1駕駛學校

價錢︰自動波私家車(15堂) 九龍及新界 $4,800 / 港島 $4,950、考試租車費$2,200

提供自動波私家車及棍波輕型貨車19堂/25堂/29堂優惠組合

優惠︰以上課程低至9折

另設「星級師傅」課程，提供自動波私家車及自動波/棍波輕型貨車

路試地點︰培正道、天光道、忠義街、澤安道、永孝街、石蔭、白雲街、掃桿埔、跑馬地或油塘駕駛考試中心

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA HIACE 棍波輕型貨車 / TOYOTA PRIUS C 自動波私家車

優點：

港九新界都可上堂，安排較靈活

全路面實習套餐

「星級師傅」套餐由前「香港駕駛學院」資深師傅教授，更有信心保證

可網上登記及付款

缺點：

港島區學車貴$150 (每個套餐計算)

其中一堂為考試鐘

如想學習自動波輕型貨車，只有較貴的「星級師傅」套餐

A1 深水埗總店

地址： 長沙灣道264號金輝大樓地下B舖(欽州街交界)(港鐵深水埗站D1出口)

電話： 2359 9009

營業時間：星期一至六 09:00-18:30，星期日及公眾假期 11:00-18:00

學車易

價錢：自動波私家車、棍波輕型貨車$9,450/21堂，已包括考試租車費，加堂每課$350

路試地點︰培正道、天光道、忠義街、澤安道、嘉榮街、永孝街、石蔭、掃桿埔、跑馬地或油塘駕駛考試中心

考試排期︰可代辦

優點：

只有實習駕駛課

歡迎信用卡付款，靈活方便

畢業生可借用車輛獨自訓練

缺點：

只有九龍區

須預留考試車鐘，即路面訓練為20堂

沙田總校

地址：新界沙田源順圍2號冠華大廈1-2號鋪

查詢熱線：2332 2882

Whatsapp 學車專線：9676 1861

李健駕駛學校

價錢：私家車、輕型貨車 $12,091起 / 53堂，包考試租車費

優惠：九龍區二人同行每人減$200、大專生每人減$300，用滙豐或恒生信用咭，可享免息分期及重考人士優惠

路試地點︰掃桿埔、天光道、油塘、澤安道、忠義街、永孝街、跑馬地、忠義街、石蔭及培正道

考試排期：免費代辦

車款：NISSAN NOTE e-POWER、HONDA JAZZ e:HEV、TOYOTA Prius C私家車，TOYOTA HIACE第六代輕型貨車

優點：

課程包括基本路試訓練、各類型模擬測驗、機械常識甚至心理備戰等等，全方位應試準備

可網上報名

另有不同堂數套餐

缺點：

套餐內容豐富但欠缺彈性

53堂套餐只有21堂駕駛實習，只佔少於一半課程時數

持續進修基金課程：

私家車駕駛證書、輕型貨車駕駛證書

12個月制課程學費：總數$18,960，如成功申請資助，最終自付費$5,084起

其他詳情請按此

旺角分校

地址：彌敦道582號信和中心10字樓1007室 (旺角港鐵站 E出口)(其他分校)

營業時間：星期一至星期五 09:00-20:00 星期六日及公衆假期 11:00-20:00

查詢熱線：2390 2666 / 2577 9921

Whatsapp：9022 6699

香港駕駛學院

價錢︰智專「警覺駕駛®課程」自動波私家車／棍波輕型貨車優惠價$13,780/36堂、考試租車費$2,200

優惠：冬日限定賞減$300

路試地點︰忠義街、澤安道、掃桿埔、油塘、天光道、葵盛、培正道、石蔭或跑馬地

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA PRIUS C、TOYOTA YARIS私家車，TOYOTA HIACE輕型貨車

優點：

擁私家訓練中心（沙田、元朗、港島），學員可在場內練泊位、窄路掉頭、斜坡開停等基本功

教學語言除廣東話，可選英文或普通話

可網上登記及付款

缺點：

只有15堂路面實習，及1節 「考試鐘」連考試前熱身

必須完成理論課

持續進修基金課程：

私家車/輕型貨車駕駛證書課程12個月制共$19,056，成功申請學費資助最終自付額$5,122起

其他詳情請按此

門市地址：按此

報名熱線：2866 6682

查詢熱線：2866 6687

新觀塘駕駛學院

價錢︰全科課程40節(特選)自動波私家車／棍波輕型貨車$14,260(優惠價$12,960)、考試租車費$2,200

優惠：到新觀塘駕駛學院或MEG學車顧問門市報讀以上課程二人同行報名每人更額外多$500優惠

路試地點︰油塘

考試排期︰免費代辦

優點：

有私家專用學車場及考試場

路試固定在油塘考場，如重考亦不用抽籤另訂考場

可在考試位置上練習窄路掉頭及泊位

可網上報名

缺點：

每節導師及車輛由系統隨機編配

路試地點較限制

優惠套餐學車時間限星期一至五 08:00-18:30

持續進修基金課程：

私家車/輕型貨車駕駛證書課程12個月制共$19,056，成功申請學費資助最終自付額$5,122起

其他詳情請按此

觀塘分店

地址：觀塘成業街7號寧晉中心27樓C室(港鐵觀塘站B1出口)

營業時間：星期一至六及公眾假期 09:00-20:30 星期日 11:30-20:30

報名熱線：2466 4202

安佳駕駛學院

價錢︰私家車及輕型貨車自動波全科課程原價$17,800起，新張優惠價$14,800、考試租車費$2,200

路試地點︰元朗

考試排期︰免費代辦

優點：

全港首間全面採用電動車作訓練

設一口價考到掂課程

有私家專用學車場及考試場

新開張排期較快

路試固定在元朗考場，如重考亦不用抽籤另訂考場

可網上報名

缺點：

全電動車教學，即只能考自動波

理論課上堂地點在屯門或沙田

元朗分店

地址：元朗山下路69號

電話：6942 5887

價錢︰私家車棍波 $5,250/15堂；私家車自動波 $4,900/15堂；輕型貨車棍波 $4,875/15堂；輕型貨自動波 $4,910/15堂；考試租車費自動波$2,300/棍波$2,500

優惠：2人以上同行初學者於同一日內報指定學車課程，送每人一份精美禮品

路試地點︰忠義街、白雲街、掃桿埔、油塘、天光道、葵盛圍

考試排期︰可代辦

車款：TOYOTA Vitz、TOYOTA YARIS私家車

優點：

如果未考筆試，會提供電腦模擬試題溫習及道路使用者守則溫習考試內容

可網上登記及付款

缺點：

如指定在考場附近位置上下車、每課另加$100元

其中一堂考試鐘為非訓練項目的實習安排

只有九龍、新界區

門市地址：

旺角亞皆老街 84-86 號昌明大廈 2 樓 F 室、深水埗欽州街43號地下

網上報名：按此

報名及查詢：2392 8700

聯合駕駛學校

價錢︰$6,730/17堂；$8,470/23堂；補鐘每課$320/45分鐘；包考試車輛

路試地點︰石蔭、天光道、忠義街、油塘、澤安道、培正道、掃桿埔、永孝街、跑馬地

考試排期︰可代辦

車款：PRIUS C自動波私家車、TOYOTA HIACE棍波輕型貨車

優點：

設筆試模擬試題

可網上登記及付款

缺點：

每次需練習至少2堂共90分鐘

門市地址：何文田愛民廣場G40地鋪

網上報名：按此

報名及查詢：2123 9239

以上資料僅供參考，一切以相關機構最新公布為準。

更多著數文章：