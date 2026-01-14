指宏福苑原址重建挑戰大 當局：頌雅路西公屋擬轉居屋用途

【on.cc東網專訊】政府早前就宏福苑長遠安置安排，諮詢居民初步意見。立法會今日(14日)辯論有關宏福苑善後工作的政府議案。政府指明白有不少居民希望原區安置，指大埔頌雅路西重建的選項落成時間最短、提供的單位相對多，首期900個單位可於2029年下半年入伙，其餘600多個單位，在其後10多個月入伙。

政府又解釋原址重建所需時間長，是由於重建前必須先進行清拆，清拆前，仍要先妥善處理每一個相關單位的業權和法律問題，指假設建屋需要4至5年時間，清拆也需用一年半，形容挑戰相當大。

房屋局局長永賢表示，如政府收購宏福苑業權，業主可獲一筆款項置業安居。她說房委會會考慮在居屋2025、綠置居2025預留部分單位，用特設銷售方式，讓已經出售宏福苑業權的業主選購。她指頌雅路西用地原定預留用作公營房屋，目前會積極改為居屋用途。由於平整工程已經完成，她預計最快第一批900個單位可在2029年入伙，可節省2年。

至於會否影響輪候公屋人士，她強調在現屆政府努力下，公營房屋土地供應不斷增加，未來5年傳統公營房屋建屋量接近17萬個；政府迅速在粉嶺北第14區覓得另一地點，由原先供應1400個居屋項目，改為公屋，補充原定的供應量。

