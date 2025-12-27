指定實驗室驗市面棚網八成不合格 周思傑：感覺業界對防火意識較低（湯偉圓報道）

【Now新聞台】政府其中一間指定實驗室檢測市面上約20個棚網樣本，發現有八成都不達標，有樣本的燃燒時間逾40秒，超標10倍。

宏福苑大火揭發大維修工程所用的棚網不符合阻燃要求，其中一間政府指定的實驗室本月接獲過百宗查詢，不少承建商及棚網公司陸續把樣本送去檢測，已完成的訂單大約20宗，即使附有合格證書，但約八成棚網仍然不合標。

根據實驗室的影片，在棚網底部點火後，火勢開始往上燒，不斷有著火的碎屑掉落，幾乎整片棚網著火，即使在實驗結束後，跌落的碎片仍然持續燃燒。

佳力高試驗中心高級經理陳文光：「根據我同事的資料，燒了40多秒。(是否可以說根本無阻燃?)當然是，現在阻燃的標準是平均時間4秒之內，如果去到這麼長的時間，這個當然沒有阻燃。」

有業界表示，過往建造業並不重視棚網的安全性，尤其是大維修工程，監管更加參差。

建造業總工會理事長周思傑：「始終棚網是建築時的臨時用品，大家對防火的意識，我覺得業界的意識是較低。大家不是太重視的情況下，你也不會一年半載或幾個月去做測試，所以機率高，我相信是在情理之中。」

當局推出新的規管制度，承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書、來貨到港後亦要採樣檢測，而指定實驗室發出的檢測報告亦須具備數碼簽署作為有效認證。由收到樣本，再經過一連串的檢測，需時大約三個工作天內，就可以收到檢測報告。

