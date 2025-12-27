宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
指定實驗室驗市面棚網八成不合格 周思傑：感覺業界對防火意識較低（湯偉圓報道）
【Now新聞台】政府其中一間指定實驗室檢測市面上約20個棚網樣本，發現有八成都不達標，有樣本的燃燒時間逾40秒，超標10倍。
宏福苑大火揭發大維修工程所用的棚網不符合阻燃要求，其中一間政府指定的實驗室本月接獲過百宗查詢，不少承建商及棚網公司陸續把樣本送去檢測，已完成的訂單大約20宗，即使附有合格證書，但約八成棚網仍然不合標。
根據實驗室的影片，在棚網底部點火後，火勢開始往上燒，不斷有著火的碎屑掉落，幾乎整片棚網著火，即使在實驗結束後，跌落的碎片仍然持續燃燒。
佳力高試驗中心高級經理陳文光：「根據我同事的資料，燒了40多秒。(是否可以說根本無阻燃?)當然是，現在阻燃的標準是平均時間4秒之內，如果去到這麼長的時間，這個當然沒有阻燃。」
有業界表示，過往建造業並不重視棚網的安全性，尤其是大維修工程，監管更加參差。
建造業總工會理事長周思傑：「始終棚網是建築時的臨時用品，大家對防火的意識，我覺得業界的意識是較低。大家不是太重視的情況下，你也不會一年半載或幾個月去做測試，所以機率高，我相信是在情理之中。」
當局推出新的規管制度，承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書、來貨到港後亦要採樣檢測，而指定實驗室發出的檢測報告亦須具備數碼簽署作為有效認證。由收到樣本，再經過一連串的檢測，需時大約三個工作天內，就可以收到檢測報告。
#要聞
其他人也在看
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 22 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 1 天前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 20 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 1 天前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 22 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 1 天前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 1 天前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 23 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞
美國總統特朗普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。鉅亨網 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 23 小時前
【UNIQLO】年末優惠 KAWS WINTER系列低至 $59（即日起至01/01）
Uniqlo今期限定年末優惠，除咗 HEATTECH ， PUFFTECH 等大熱人氣商品 ，仲有 KAWS WINTER 系列！YAHOO著數 ・ 23 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 1 天前
薛凱琪潮跟「聖誕樹頭」 超Deep V裙玩埋燈效
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）昨日（25）在社交網晒靚相向粉絲派福利，她照抄近期網上熱爆的「聖誕樹頭」造型，將髮型變身聖誕樹應節，配上藍色超deep V及大露背連身裙，可愛又性感，她寫道：「knock knock！請查收你的禮物。Merry Ch東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
笑到最後｜認真討論AI泡沫（高明）
參考美股末日論到美股好易論，估計8個月後AI泡沫論將會變種成「AI股有買就會贏」。2026年將至，祝大家新年快樂之餘，有啲事，新一年同舊一年變化唔會爭太遠，今年都一樣，就係繼續升。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
宏福大火一個月｜年輕夫婦失雙親及BB 初為人母 7 個月道別愛女：下一世你經過嘅話，記得要認得我哋︱Yahoo
在宏福苑五級火事發一個月的今天，《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，他們親自向逝者寫下道別的說話。信中的每字每句，都代表著一個又一個被拆散的家庭，以及被大火摧毀的家園。其中一名宏昌閣的母親，在大火中失去了一名僅 7 個月大的 BB，以及家中兩老。她感嘆，昔日建立美好的家，如今已被無情大火奪去。Yahoo新聞 ・ 19 小時前