指控暴力反法西斯 美將歐洲4左翼團體列入恐怖組織

（法新社華盛頓13日電） 美國川普政府今天將德國、義大利及希臘的4個團體列為全球恐怖組織，指控他們是「暴力反法西斯運動」 （Antifa）；這是總統川普打擊左翼行動的一環。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，他已將總部設於德國的「反法西斯東方組織」（Antifa Ost）列為「特別指定全球恐怖分子」，此外，還有希臘、義大利的3個團體，他強調這是為了延續川普對抗反法西斯運動「政治暴力」的承諾。

近年來，美國將西方左翼團體認為恐怖團體實屬罕見，以往通常是針對暴力伊斯蘭極端分子及其他有跨國活動紀錄的團體。

此外，美國也將義大利的「非正式無政府主義聯盟／國際革命陣線（Informal Anarchist Federation／International Revolutionary Front）」，以及希臘的「武裝無產階級正義（Armed Proletarian Justice）」和「革命階級自衛（Revolutionary Class Self-Defense）」列為恐怖組織。（編譯：紀錦玲）