指數創高後市場轉趨保守 美股多數收黑

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
全球持有的美國國債創下新高 中國繼續逆勢拋售
【彭博】— 外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙烏地阿拉伯大手筆增持，令中國又一次的拋售相形見絀。Bloomberg ・ 1 天前
中國天量貿易順差去哪了？民間對外資產激增給全球市場帶來深遠影響
【彭博】— 中國2025年1.2萬億美元的貿易順差讓世人咋舌，隨著民間部門將這筆收入用於境外證券投資和企業海外業務的大幅擴張，這部分巨量對外資產正為境內外市場帶來深遠的影響。Bloomberg ・ 1 天前
諾貝爾獎經濟學家：特朗普有一招能真正幫到美國家庭
據《商業內幕》周四（15 日）報導，儘管美國總統川普提出多項降低生活成本的方案，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，有一項措施比川普目前提出的任何方案都更有效：恢復歐巴馬時代的消費者監管機構。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普暗示暫停伊朗軍事行動稱「殺戮已停止」 國際油價盤後由升轉跌
國際油價周三 (13 日) 上漲，主因美國原油庫存意外減少，與市場預測的庫存創新高看法背道而馳，但美國總統特朗普午後表示伊朗鎮壓內亂的殺戮行動正在減弱，一番話暗示美國將暫停伊朗軍事行動之後，國際油價在盤後也由升轉跌。鉅亨網 ・ 2 天前
麥樸思：金價比目前低兩成才會考慮購入 料美元或走強
被稱為「新興市場之父」的資深投資者麥樸思(Mark Mobius)接受《彭博電視》訪問時表示，黃金經歷飆升後已失去吸引力，他不會在目前水平入手；若金價比目前低20%才會考慮購入。他又表示，預測顯示美國經濟將迎來轉向，美元或較現時水平增強，令貴金屬吸引力下降。AASTOCKS ・ 20 小時前
美股AI又爆火！4隻「基建股」打穩基礎
在人工智能（AI）超級周期仍遠未見頂的今天，哪些公司最值得關注？例如剛公布業績的行業龍頭台積電。Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez在Yahoo財經節目上表示：「今次（台積電）業績報告最重大的意義就是，（AI熱潮）仍大有推進的空間。」Yahoo財經 ・ 22 小時前
郭明錤：爭搶台積電產能 黃仁勳領先布局
根據天風國際證券知名分析師郭明錤最新分析，英偉達 (NVDA) 在確保半導體供應鏈安全上展現了極具侵略性的策略。他指出，當大多數科技巨頭仍在爭奪台積電(TSM) 現有的晶圓產能時，輝達執行長黃仁勳已將戰場提升至「土地」層級，透過直接鎖定台積電未來廠區用地的策略，領先所有競爭對手。鉅亨網 ・ 16 小時前
高盛股票交易收入打破華爾街紀錄
【彭博】— 高盛去年最後三個月股票交易收入突破預期，創下43.1億美元的華爾街史上最高紀錄。Bloomberg ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
用亞洲半導體擊敗97%對手！美資管公司ClearBridge：記憶體晶片是最佳投資標的
美國知名資產管理公司 ClearBridge Investments 新興市場股票基金經理 Divya Mathur 周四 (15 日) 表示，未來十年，隨著 AI 持續推高晶片需求，記憶體晶片類股將成為最佳投資方向。 ClearBridge 是富蘭克林鄧普頓旗下專注主動股票管鉅亨網 ・ 21 小時前
美股日誌｜AI基建股續漲 三指數一周報跌
美股反覆向下，道瓊斯指數收跌不足100點，標普500指數和納斯達克指數近平收。美國總統特朗普表示，不希望白宮經濟顧問哈塞特轉任聯儲局主席，債市大幅向下，2年期美國國債息率一度升5點子，顯示投資者對減息預期降温，美元反彈轉強。台積電業績利好，支持部分AI相關股份向上。總結一周，三大指數均報跌，跌幅不足1%。Yahoo財經 ・ 5 小時前
新世界大成交漲近11%創逾一年高 周企旗下瑰麗酒店否認賣盤
新世界發展(0017.HK)今早(17日)輕微低開0.1%後倒升，曾升15.4%，高見9.5元創逾一年高。午後最新報9.12元，升10.81%，成交較上日全日增逾2.8倍至4,343.27萬股，涉資3.93億元。AASTOCKS ・ 1 天前
ASML股價還能再漲70%？摩根士丹利睇好理由曝光
根據《彭博》周五 (16 日) 報導，摩根士丹利 (MS) 看好荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 的長線成長動能，在最樂觀情境下，艾司摩爾股價仍有高達 70% 的上漲空間，主因在於晶片製造商為因應人工智慧 (AI) 需求持續擴張，相關資本支出動能未見降溫。鉅亨網 ・ 17 小時前
《港股》恒指收跌76點 攜程挫19% 華虹抽高6%
港股四連升後反覆偏軟，恒指低開27點，初段曾倒升207點一度高見27,206點，其後曾跌191點見26,808點。午後內地公布下調各類結構性貨幣政策工具利率四分一厘、下周一(19日)起下調再貸款及再貼現利率0.25個百分點，大市跌幅收窄，全日跌76點或0.3%，收26,923點；國指跌48點或0.5%，收9,266點；恒生科指跌79點或1.4%，收5,828點。大市全日成交總額2,904.55億元。 阿里千問上線「AI生活助理」，阿里(09988.HK)回吐2.6%收164.6元，成交220.58億元，阿里健康(00241.HK)吐7.8%收7.17元。美團(03690.HK)及京東(09618.HK)跌0.7%，快手(01024.HK)跌2.9%，旅遊平台同程(00780.HK)挫8.2%。攜程遭市監總局立案調查涉嫌壟斷行為，該股ADR隔晚下滑17%，攜程(09961.HK)全日下挫19.2%收460元，成交158.16億元。傳百度(09888.HK)考慮將香港上市地位升級為主要上市，百度升0.8%。藍思科技(06613.HK)為多間龍頭機器人客戶批量交付人形機器人，股價升1.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
中信資源減持美鋁 套19億 股價飆27%
日前停牌的中信資源（1205.HK）周五（16日）中午公布，全資附屬公司CRA已按平均價每股美國鋁業64.75美元（約505.02港元），出售由集團持有的381.66萬份美國鋁業存託憑證轉換而來的合共381.66萬股美國鋁業股份，總交易金額約2.47億美元（約19.27億港元）。該股午後復牌急升，收市漲26.8%，至0.52元。信報財經新聞 ・ 10 小時前
港股通阿里巴巴淨流入19.76億港元
北水南向淨流入阿里巴巴(09988.HK)、騰訊(00700.HK)及中芯(00981.HK)，分別達19.76億港元、6.43億港元及1.81億港元。 北水南向淨流出中海油(00883.HK)及晶泰控股(02228.HK)，分別達3.66億港元及1.18億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為阿里巴巴(09988.HK)17.9億港元，而最高資金淨流出股份為中移動(00941.HK)7.91億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為中海油(00883.HK)3億港元，而最高資金淨流出股份為小米集團(01810.HK)4.91億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,198.34億元，佔大市成交額41.26%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
洪水橋物流圈首幅地 年內招意向
政府周五（16日）公布洪水橋/厦村新發展區現代物流圈研究報告，研究涉及總面積約36公頃的9幅物流用地，發展規劃擬把其中8幅共31.3公頃用地大致分為5個區域，並提出6項措施引領洪水橋物流圈發展。政府今年內會就第一幅位於錫降圍路的用地邀請業界提交意向書（EOI），再根據市場意見決定發展模式及制定發展條款，並視乎市場情況推出，期望最快2028年有企業進駐。信報財經新聞 ・ 10 小時前
屈臣氏傳港英雙重上市 估值2340億
路透引述知情人士稱，長和（0001.HK）尋求分拆屈臣氏集團最快第二季度在香港和倫敦上市，目標估值約300億美元（約2340億港元）。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國2025年末出口商結匯爆量 近千億美元淨結匯凸顯匯率預期轉向
彭博，外汇局 【彭博】-- 在人民幣升值預期高漲、天量貿易順差和季節性因素的共同加持下，去年末在岸市場出口商結匯爆量，疊加證券投資項下的淨結匯也創紀錄新高，當月銀行代客結售匯順差激增至999億美元，創2009年有數據以來最高。外匯局周四公佈的數據顯示，去年12月銀行代客結匯環比增加1099億美元至3110億美元，創2009年有數據以來最高；代客售匯僅小幅增加。與此同時，由於去年末匯率升值預期強烈，遠期結匯簽約額也激增，當月遠期結售匯順差355億美元，亦為2009年有紀錄以來新高。12月中國錄得貿易順差逾1141億美元，並且結匯率升至68.8%，是當月結匯規模大增的主要驅動；此外衡量企業購匯意願的售匯率回落至60.Bloomberg ・ 1 天前
據報長和爭取屈臣氏最快次季在本港及倫敦上市 目標估值300億美元
《路透》引述兩位知情人士指，長和(0001.HK)尋求安排旗下零售子公司屈臣氏集團在本港及倫敦上市，最快第二季完成，目標IPO估值300億美元(約2,340億港元)。AASTOCKS ・ 1 天前