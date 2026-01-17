指數創高後市場轉趨保守 美股多數收黑

港股四連升後反覆偏軟，恒指低開27點，初段曾倒升207點一度高見27,206點，其後曾跌191點見26,808點。午後內地公布下調各類結構性貨幣政策工具利率四分一厘、下周一(19日)起下調再貸款及再貼現利率0.25個百分點，大市跌幅收窄，全日跌76點或0.3%，收26,923點；國指跌48點或0.5%，收9,266點；恒生科指跌79點或1.4%，收5,828點。大市全日成交總額2,904.55億元。 阿里千問上線「AI生活助理」，阿里(09988.HK)回吐2.6%收164.6元，成交220.58億元，阿里健康(00241.HK)吐7.8%收7.17元。美團(03690.HK)及京東(09618.HK)跌0.7%，快手(01024.HK)跌2.9%，旅遊平台同程(00780.HK)挫8.2%。攜程遭市監總局立案調查涉嫌壟斷行為，該股ADR隔晚下滑17%，攜程(09961.HK)全日下挫19.2%收460元，成交158.16億元。傳百度(09888.HK)考慮將香港上市地位升級為主要上市，百度升0.8%。藍思科技(06613.HK)為多間龍頭機器人客戶批量交付人形機器人，股價升1.6%。

AASTOCKS ・ 1 天前