指新聞界應共同努力支持政府施政 周霽：為發展加油 為民生建言

香港新聞界慶祝祖國成立76周年。

香港新聞界昨慶祝祖國成立76周年。中聯辦主任周霽表示，香港良好的發展前景來之不易，包括新聞界在內要共同擔當出力，支持政府施政，精準解讀施政舉措，多為發展加油鼓勁，多為民生建言獻策。行政長官李家超則指，期望新聞界在引進來、走出去的過程中發揮積極力量，通過客觀、全面、深入的報道，向世界展示香港的獨特魅力。

周霽在活動致辭時表示，身處偉大祖國、偉大時代，親身參與一國兩制偉大實踐，形容處處都是新聞的富礦。他期望，大家講好一國兩制制度優勢和價值理念，向世界展示真實、立體、全面的中國，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

周霽又指，國際社會普遍看好香港發展前景，這個良好局面來之不易，需要包括新聞界在內的香港社會各界齊心鞏固發展，共同擔當出力；希望新聞界繼續全力支持行政長官和特區政府依法施政，精準解讀施政舉措，多為發展加油鼓勁，多為民生建言獻策。

他表示，過去幾年新聞界經歷正本清源、激濁揚清的涅盤洗禮，希望汲取繼續前進的智慧和力量，牢牢把準一國兩制新階段香港傳媒的使命職責擔當。既做信息服務者，也做價值的引領者；既做民意的傳遞者，也做共識的凝聚者；既做問題意識的瞭望者，也做建設思維的持份者。

李家超：期望新聞界向世界展示香港魅力

李家超表示，上月發表新一份施政報告提出多項深化改革措施，全面提升香港引進來、走出去的橋樑作用，期望新聞界在引進來、走出去的過程中發揮積極力量，通過客觀、全面、深入的報道，向世界展示香港的獨特魅力。他指，香港是國際城市，政府制定的經濟與發展政策，需要新聞界專業地讓全球受眾，不僅看到硬的建設和政策，更能感受到軟的機遇和價值。

