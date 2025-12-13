指發災難財存極大道德問題 政府：不容許有偽災民趁火打劫

【on.cc東網專訊】早前有人涉扮宏福苑災民呃1.8萬援金被捕，亦有報道指有人乘機趁低價「撈貨」。政府指若有人提出收購業權要小心受騙，形容有關行徑可疑。

有官員今日(13日)在個電台節目中表示，若有人意圖「發災難財」是有極大道德問題，絕不會讓「偽受災者」有機可乘，社會不容許有人趁火打劫，政府會密切留意，不排除執法部門會介入調查，若受影響居民有需要可向社工提出。該官員又指宏福苑約有1,984戶，除了兩戶未回應，其他已配對社工。

執法部門本周二（9日）在大埔區拘捕一名36歲男子，他涉利用騙取得來的身份證明文件，渾水摸魚假扮宏福苑火災災民，並在取得緊急救濟登記證（俗稱災民證）後，向3間社福機構騙取及企圖騙取共1.8萬港元援助金。他被控欺詐等5罪，案件昨(12日）在粉嶺裁判法院提堂，裁判官應控方要求將案件押後至明年2月20日以待警方進一步調查。被告保釋申請被拒，須還押候訊。

