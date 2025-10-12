指科學界料未來颱風數量減 梁榮武：強颱風比例或增 破壞更大

不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
十月初「送別」熱帶氣旋麥德姆，香港風平浪靜一星期，又再風起雲湧。天文台指，一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。而今年至今天文台已發出12個熱帶氣旋警告，破1946年以來的紀錄。天文台前助理台長梁榮武表示，氣候變化下，科學界有共識認為未來颱風數目會減少，但強颱風比例增加，高風力維持時間較長，帶來更多雨水，預計未來風暴造成的破壞會更大。
梁榮武昨出席電台節目指，雖然今年發出熱帶氣旋警告較多，但風球數量並非指標；又指今年發出的熱帶氣旋警告以一號風球為主，只有少數帶來威脅，無人在颱風期間死亡。
他說，西太平洋及南中國海一年平均會出現約30個熱帶氣旋，科學界共識認為氣候變化下，未來颱風數目會減少，將來可能會輕微減少至26、27個，惟其中強颱風的比例會增加；又指「颱風就好像人，有生老病死，它『壯年』的時間比以前長些，即颱風的高峰風力最強的時間長了的話，自然破壞力就會大了。」
他又指，颱風引起的風暴潮亦較以往更明顯，「原本水位是1米，突然間跳到3米」，此外，在全球暖化、格陵蘭及南極冰川融化下，導致海平面上升，將會令水浸問題更加嚴重。而颱風吹襲期間海邊會出現「越堤浪」，即越過沿岸構築物的海浪，單靠貼膠紙是不能抵禦海浪，建議海邊附近餐廳應加設木板，政府應加建防波提。
就每次打風市民總會在網上發表不同意見如「八號風球風力不似如期」，梁榮武指，有市民可能對於天文台熱帶氣旋警告有所誤解。他解釋，天文台懸掛八號風球警告時，並不代表風力會立即達到烈風程度，而是會慢慢增強至有關程度，給予市民更多時間準備。他又提醒市民在風平浪靜時亦不應掉以輕心。
超強颱風「樺加沙」襲港期間，有市民在岸邊觀浪，兩人被捲落海，亦家長帶同兒童到海邊險象環生。梁榮武表示，不完全反對市民感受大自然威力，惟必須以安全為前提，要有危險意識、做好風險評估，以及遠離岸邊等危險地方。他透露，女兒年幼時，他亦曾與她在八號風球時，在安全及遠離岸邊的情況外出，「只想她感受一下風球的風力，雨點打落身體會痛的感覺。」目的是讓後代知道大自然的威力及尊重大自然。
