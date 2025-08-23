指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理

【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原創作品」的邊界，又認為今次事件暴露了科技競賽評審機制有不足既地方，事件中成年人的決策似乎傳遞了錯誤的價值觀，強調應引導下一代堅守學術誠信底線，而不是以模糊的方式處理。

何敬康稱，事件引發對學術誠信、家庭教育價值觀以及創新比賽評審標準的深入思考與討論，提及聲明中承認參加者自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品，並向該公司提供了作品的概念及資料，認為即使當時未透露作品已參賽，此行為亦模糊了「原創作品」的邊界，他舉例指如果主動接觸林家謙協助寫歌，「改兩粒音」再參加比賽，「呢首歌其實係咪我寫既呢？」

何續指，今次公眾質疑的焦點在於如果項目有專業公司參與，是否仍可算是中學生獨立作品，認為是關係到參加青少年科技比賽的資格和誠信問題，但聲明中只提及網絡欺凌，任何方式的網絡暴力絕對不能容忍，卻沒有解答公眾關於作品真實性的核心質疑。他認為家庭教育在學術誠信觀念扮演非常關鍵的角色，而今次成年人的決策似乎傳遞了錯誤的價值觀，強調應引導下一代堅守學術誠信底線，而不是以模糊的方式處理。

而多個比賽主辦機構調查後均維持原有比賽結果，何質疑比賽評審機制是否存有系統性漏洞，舉例指碩士和博士的論文都需要接受嚴格審查，現場答辨，如果是請槍，絕對無可能通過，他認為賽事組織應該建立更嚴格的項目原創驗證機制，包括程式審查、現場答辯和能力驗證等環節，確保參賽作品的真實。

