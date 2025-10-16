譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
指行政立法關係回歸理性 有效發揮良性互動 李家超︰鼓勵愛國愛港人士參選
立法會換屆選舉12月7日舉行，特區政府昨舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會。行政長官李家超表示，上任後積極推進行政立法關係，完善後的立法會成績有目共睹，行政立法關係回歸理性，行政和立法機關按行政主導及愛國者治港原則，有效發揮良性互動；並形容今屆立法會議政質量高、效率亦高，又深信下屆立法會必將延續現屆立法會所展現的良好勢態，進一步展現行政主導和「愛國者治港」原則相適應下的良政善治，而行政立法能進一步互相配合和制衡。
研討會在政總舉行，多名司局長、行政會議成員、立法會議員、人大政協和商界代表等獲邀出席。李家超發表主旨演講，指良性互動的行政立法關係，是同為香港開新篇的重要基礎，他上任後積極推進行政立法關係，如建議每月在立法會舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領局長或相關官員與議員溝通，增進認識及了解，其後又提出舉行「行政長官互動交流答問會」。他續指，完善後的立法會，行政立法關係回歸理性，行政和立法機關按行政主導及愛國者治港原則，有效發揮良性互動；形容今屆立法會議政質量高、效率亦高，在4年會期審議通過的法案約130條，較上一屆立法會同期超過60%；財委會審批261個項目，總承擔額共6,972億元。
指現行制度適合本港民主選舉制度
李家超說，完善選舉制度完全扭轉了以往反中亂港勢力長期騎劫立法會和區議會的破壞情況。議會不再出現「拉布」、流會；不再有刻意侮辱官員、癱瘓立法會運作、阻撓特區政府施政、公然與外國和境外勢力及其代理人勾結、請求外國制裁特區政府官員或司法人員等。他表示，完善後的立法會在過去4年的實踐證明，這是符合香港特區實際情況、是適合香港的民主選舉制度。90名議員來自五湖四海，屬不同政治光譜；議員不單是要反映地區、界別利益，亦要有大局觀、國家觀和國際觀，從香港整體的利益考慮問題。
他深信12月7日舉行的立法會換屆選舉，新一屆立法會必將延續現屆立法會所展現的良好勢態，行政立法進一步互相配合和制衡，在創新改革中打開發展新局面。
立法會選舉提名期10月24日展開，李家超鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選，並期望和新一屆立法會衷誠合作，堅定在愛國者同一戰線上，凝聚改革共識，創新改革舉措，互相啓迪、相互砥礪。
政務司長陳國基、立法會主席梁君彥等，之後作專題演講。陳國基表示，前廳交流會至今已舉辦20次，政府在政策醞釀或檢討的早期階段，就能與議員充分溝通、聽取意見；特首互動交流答問會亦多次舉行，讓議員和行政長官通過互動交流，就處理一些重大議題，建立共識。他又指，過去數年，由愛國者組成的第七屆立法會議員，議政風格煥然一新，摒棄了過往譁眾取寵、「拖後腿」和對抗式的政治文化，行政立法機關之間重建了互信，大大提升了特區政府的管治效能。而議政效率實現了「質」與「量」的飛躍。
梁君彥：議員更新換代是健康常態
就近日多名議員宣布放棄選，包括74歲、地產及建造業的龍漢標，他昨稱過去4年兼顧立法會及商會工作都可以處理得來，惟較「吃力」，更笑言：對一位70多歲長者來說，「你哋都唔好虐老啦」。梁君彥昨在研討會上主動回應指，每名議員均有自己的選擇和考慮，如個人發展、家庭因素或交棒傳承等。他認為今屆情況屬正常，又提及「對上數次立法會換屆，平均超過三成議員不連任，當中第四及五屆更超過四成，可見立法會每次換屆，出現相當數目的議員更新換代，是健康及自然的常態。」
梁君彥又說，爭取連任的議員是不會有任何特別的祝福，會與初次參選者一樣，在同一條起跑線公平競爭，須經過選舉的洗禮爭取支持，才有機會脫穎而出。他寄語有意參選人士，用心做好選舉工程，向社會展現出能力，對香港和國家發展的願景和承擔，同時也要務實為民和無私奉獻，全力爭取選民的支持。
會後梁君彥被問及立法會取消原定今日舉行的惜別午宴時重申，今屆行政立法關係保持良好，不擔心會因為取消一餐飯而受到影響；並指有不少議員向他反映，現時應聚焦處理餘下任期的工作或選舉事宜，部分政黨亦尚未宣布參選人選，需時處理，未必是好時機與行政長官午宴。他亦已親自與特首辦主任商量，得到特首的理解才取消，不存在有傳媒指「唔俾面特首」的情況。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/指行政立法關係回歸理性-有效發揮良性互動-李家超-鼓勵愛國愛港人士參選/609398?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
