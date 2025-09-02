指醫療架構官僚 投訴多自己人查自己人 議員倡立法保護吹哨人

【on.cc東網專訊】將軍澳醫院兩名醫生涉外洩病人個人資料被捕，事件惹起公眾關注。有議員指事件不單止再次勾起吹哨者保護法的議題，更令市民再次關注醫療制度的專業及誠信。該議員強調是醫療制度下層級分明，部分機關更非常官僚，遇上派別之爭更複雜，試問一個較低級的職員豈有膽識向上司揭發較高級職員的犯錯。此外，不少投訴制度也是「自己人查自己人」，欠缺真正的獨立性及公信力，令吹哨者欠缺信心作出舉報。

議員江玉歡今日(2日)在社交平台貼文，指香港絕大部分的醫療人員都非常專業，但良好的規管制度所針對的是不守專業規則的、罔顧後果的或失德的一群。她質疑究竟現有醫管局的制度是否有效防範及懲治有關醫療人員？受影響的病人及家屬往往是否能沉冤得雪？

她指香港不少法律界人士多年來也提出香港要制訂吹哨人保護法，但社會上一直缺乏討論。除了欠缺法律保障，不少公營及私營機構也沒有整全的吹哨者保護政策，就算有所謂的內部投訴機制，很多時候也是用作「粉飾櫥窗」罷了。

她表示，不少普通法的地方也有較週詳的吹哨人保護法，如英國、澳洲、新西蘭及馬來西亞等。新加坡並沒有立法，但不少當地的公私營機構（像Sing Health)也重視及已建立整全的吹哨者保護政策。

為何醫療機關的吹哨者保護尤其重要？她指原因有多面，首先是醫療制度下層級分明，部分機關更非常官僚，遇上派別之爭更複雜，試問一個較低級的職員豈有膽識向上司揭發較高級職員的犯錯。此外，不少投訴制度也是「自己人查自己人」，欠缺真正的獨立性及公信力，令吹哨者欠缺信心作出舉報。她指國際不少評論文章對於醫療機關的吹哨者保護政策有廣泛討論及分析，它們大都認為完善的吹哨者保護政策對病人、醫者及員工，以至整個制度也是相當重要。

她又提及醫管局新任行政總裁李夏筃早前指出speak up文化的重要，她認為若speak up文化受到推廣，則不用設立吹哨者保護的政策。江認為醫療系統的複雜性未必單是speak up文化就能化解當中問題，醫生甚至護士之間內部也有不少角力，醫院內部的投訴機制也會成為權力及 人事鬥爭 的角力場。 真正要stand up and speak 也未必是想像中容易。

她今早(2日)在電台節目中進一步指出，在舉證責任的要求上，相關法例也會明確指出吹哨者必須出於良好信念（in good faith)，並會視乎具體情況而定。當然，若資料是循不合法的渠道所得，有關資料將不被法庭接納為有效證據。

她又建議政府可參考新加坡的現行做法。當地雖未有制訂吹哨者保護法，但其公營機構或大型機構會自行制訂有關政策，以保障吹哨者的權益。

早於2022年香港已要求上司公司制訂相關保護政策。然而，除此之外，我們現行的制度是否足以有效保障市民的權利，提供市民足夠的信心呢？她認為近日頻繁的社會關注，顯示相關制度仍有改進空間，尤其是醫療機關的吹哨者保護政策，直接關係到病人的健康和安全，極需政府和社會加速檢討及改善。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】