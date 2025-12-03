指一小撮外部敵對勢力借災生事 駐港國安公署︰反中亂港者雖遠必誅

駐港國安公署再發文談及大埔宏福苑大火，指火災後，特區政府在中央支持下迅速應對，全力救災，社會各界積極響應，展現團結與大愛，國際社會亦表慰問。但一小撮外部敵對勢力借災生事、趁火作亂，打著所謂「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，透過扶植和操縱其香港「代理人」，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現「黑暴」亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤；嚴重警告反中亂港者雖遠必誅。

公署強調，救死扶傷和衷共濟是人類社會最基本的道義，批評境外敵對勢力和反中亂港分子在民生罹難和救災關鍵之際，為撈取「政治光環」消費災情、煽動對立，在香港傷口上撒鹽，是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，對災民的二次傷害，是對香港逆境自強「獅子山精神」的褻瀆。

公署指，香港國安法及《維護國家安全條例》已實施，一切亂港言行將記錄在案、終生追究，無所遁形。法治利劍高懸，必將斬斷伸向香港的黑手。

