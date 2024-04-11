Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

按摩SPA推介｜美麗華酒店Spa買1送1！人均$990起嘆朱古力煥顏療程+頭肩頸及手部按摩 任用水療設施、泳池及健身室

眨下眼來到年尾，當然要獎勵自己，為自己準備一份禮物啦！Yahoo購物專員推介尖沙咀美麗華酒店MiraSpa，高質Spa幫自己放鬆身心，現時Klook還有買一送一優惠，90分鐘朱古力煥顏療程，包頭肩頸及手部按摩，折後人均只需$990起！享用Spa當日還可無限享用酒店的水療設施泳池及健身室，優惠手快有手慢無，立即約好姊妹一起去鬆一鬆啦。

MiraSpa屢獲殊榮 口碑極好

位於尖沙咀美麗華酒店地庫的MiraSpa，佔地約18,000平方呎，曾在第6屆World Spa Awards榮獲2020香港最佳酒店水療（Hong Kong’s Best Hotel Spa）及連續四年獲得香港最佳日間水療（Hong Kong’s Best Day Spa）之殊榮，口碑極好，想來一場高質Spa享受，MiraSpa可以說是不二之選！MiraSpa水療區提供7間護理室，還有2間雙人VIP護理室，除設有私人洗手間及淋浴設備外，還有私人按摩池、休息室、蒸氣浴和梳妝台，設備非常齊全。MiraSpa水療產品則選用包括著名英國品牌Aromatherapy Associates及豪華法國名牌美容師系列Anne Semonin。

MiraSpa水療區提供7間護理室，還有2間雙人VIP護理室。（圖片來源：Klook）

除設有私人洗手間及淋浴設備外，還有私人按摩池、休息室、蒸氣浴和梳妝台，設備非常齊全。（圖片來源：Klook）

位於尖沙咀美麗華酒店地庫的MiraSpa，佔地約18,000平方呎，環境相當舒適。（圖片來源：Klook）

MiraSpa買1送1！人均$990起嘆朱古力煥顏療程

今次Klook推出限定90分鐘朱古力煥顏療程買一送一優惠，90分鐘面部護理包括頭肩頸及手部按摩，療程選用64%可食用黑朱古力與有機可可油，融合可可多酚的抗氧化功效，有效舒緩肌膚疲憊痕跡，重現緊緻光澤。整個療程特點就是用由法國朱古力匠人特製的朱古力面膜，質地絲滑之餘，還會聞到濃濃的朱古力香味！

療程後不但可享冬日香料熱朱古力，當日還可無限專享健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等，想全方位放鬆身心的朋友，值得一試！另外要留意，買一送一優惠必須兩人在同一天和同一時間享用，須提前至少一日預約。

朱古力煥顏療程+頭肩頸及手部按摩（圖片來源：官網）

Package更可無限專享按摩池及漂浮水床等水療設施。（圖片來源：Klook）

MiraSpa內有無邊際泳池。（圖片來源：Klook）

療程當日可無限任用健身中心內的設備。（圖片來源：Klook）

【聖誕抵DEAL - 買一送一】90分鐘朱古力煥顏療程 | 一日通行證（泳池+健身房+水療設施）[僅限女士]

價錢：$1,980/2位，人均$990起

SHOP NOW

MiraSpa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號（地圖按此）

交通方式：港鐵尖沙咀站B1出口，沿彌敦道步行3分鐘，前往金巴利道轉角即可抵達

營業時間：

水療 11am-10pm

健身中心 6:30am-10pm

游泳池 6:30am-10pm

