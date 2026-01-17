挑戰澳網11冠力拚25座大滿貫 喬科維奇看好自己

（法新社墨爾本17日電） 塞爾維亞名將喬科維奇今天說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心，認為只要狀態到位，仍能擊敗任何對手。

現年38歲的喬科維奇（Novak Djokovic），正以第11座澳網冠軍以及第25座大滿貫金盃為目標。

為了實現這一願望，他必須突破連續兩屆澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）及男單世界排名第1艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的封鎖。自從喬科維奇在2023年美國公開賽拿下第24座大滿貫冠軍後，辛納和艾卡拉茲已包辦過去8項大滿貫賽事冠軍。

喬科維奇這位前世界球王2025年4大賽都闖進4強，他對於自己能擊敗辛納和艾卡拉茲這兩位年輕好手仍充滿信心。

他在賽前受訪時表示：「其實，我知道只要我健康、能在某天把所有因素都完美結合時，我就覺得自己可以打敗任何人。」

「如果我沒有這種信念與自信，我就不會坐在這裡與大家對談，也不會繼續奮戰。」

「我依然充滿動力，當然我了解辛納和艾卡拉茲現在的表現確實高出其他人一截。」

「這是事實，不過這不代表其他人沒機會。所以我始終對自己在任何賽事、特別是在這裡，都很有信心。」

若能再下一城，喬科維奇將正式超越澳洲名將寇特（Margaret Court），獨占大滿貫冠軍數歷史紀錄。

他說：「外界一直討論第25座冠軍，但我盡量讓自己專注於已經完成的成就，而不是可能達成的目標。當然，我希望有一天能達成（25冠），但目前24冠也不賴。」

「我必須珍惜這一切，提醒自己過去擁有多麼精彩的職業生涯，同時也要釋放那些不必要的壓力。」

他將於19日在墨爾本展開征程，首戰對手是世界排名第71的西班牙選手馬蒂內茲（Pedro Martinez）。