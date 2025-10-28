挑戰維基百科 馬斯克推AI編輯Grokipedia

（法新社紐約27日電） 億萬富翁馬斯克旗下的AI新創公司xAI，今天推出AI線上百科Grokipedia，與線上百科全書維基百科（Wikipedia）競爭，馬斯克曾指控維基百科存在意識形態偏見。

這個被稱為0.1版的網站，截至今天晚間已有超過88萬5000篇文章，相較之下，英文維基百科的文章數超過700萬篇。

馬斯克表示，未來將推出更新的1.0版，並承諾這個新版本將會「好上10倍」，還說目前線上版本就已經「比維基百科更好」。

廣告 廣告

他在Grokipedia上線後於社群媒體平台X上說：「AI聊天機器人Grok及Grokipedia.com的目標是追求真相、全部的真相以及唯有真相。我們不可能完美無缺，但我們會朝這個目標努力。」

馬斯克在另一則X發文中提及，Grokipedia原訂於9月底發布，但他為了「清除宣傳內容」而延後上線時間。

馬斯克長期批評維基百科。2024年，他指控該網站「遭極左派人士掌控」，並呼籲外界停止捐款給維基百科。

Grokipedia的內容由人工智慧（AI）及生成式AI聊天機器人Grok產生。

Grokipedia上一篇專門介紹馬斯克的文章寫道，這位美國電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長「經常透過X，對於科技進步、人口萎縮以及體制偏見等廣泛議題產生深遠影響」。

維基百科成立於2001年，是一個協作式百科全書，由志願者管理，資金主要來自捐款，用戶可以撰寫或編輯頁面。