挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》1.24全球直播

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

Netflix釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。他將會在沒有任何繩索、沒有任何裝備的情況下，徒手攀爬101層樓、508公尺，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，絕對是零容錯空間。

Netflix將於香港時間1月24日（六）上午9時於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

