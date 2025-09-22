挑戰382公尺一日店長 李多慧化身李大膽

樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
[NOWnews今日新聞] 台北101今（22）日特別邀請味全龍啦啦隊超人氣成員李多慧，登上89樓觀景台，首度挑戰「382公尺一日店長」角色，她換上專屬水藍POLO衫與限定花襪，與粉絲近距離互動，現場比心、簽名、合影不斷，氣氛熱烈，李多慧還現場加碼準備舞蹈組曲Solo演出，讓觀眾尖叫聲此起彼落，當主持人問她今天在這麼高的地方會不會怕的時候，李多慧直言：「這麼高！我不怕，我什麼都不怕！」被粉絲笑說是「李大膽」。
限定禮包搶手 粉絲大呼超值得
李多慧近日已確定將出演電影《辛亥隧道》，昨日也現身劇組開鏡典禮，當被問到對於台北101的高度會不會感到害怕的時候，李多慧笑說：「我不怕！不怕高、不怕鬼、我什麼都不怕！」一旁的粉絲也給予滿滿情緒價值，直呼：「李多慧超棒」、「李多慧根本是李大膽」。
活動當日，李多慧親自推出店長限定禮包組，內容包含深藍棒球帽、水藍POLO衫、芥黃外套、變色馬克杯、低筒花襪，以及最受期待的限定小卡與互動體驗券。粉絲可獲得簽名、比心與獨家近距離舞蹈欣賞。她更驚喜送出雙馬尾款小卡，引發粉絲直呼「太超值」。
打卡景點推薦 邀粉絲共享雲端浪漫
李多慧在活動中大讚台北101吉祥物「Damper Baby」的魅力，五種不同顏色角色各具特色，十分適合收藏，為了讓未能購買禮包的粉絲也能參與，李多慧也加碼名額讓購買商品的粉絲同樣可獲得李多慧親贈限定小卡，誠意滿滿。
李多慧不僅提前場勘拍攝宣傳片，更熱情推薦觀景台三大必拍景點，包括「雲中星月」、「霓虹燈牆」以及挑戰膽量的「Skyline460雲端漫步」，她笑言第一次體驗時風景美到讓人屏息，鼓勵不怕高的粉絲趁著十月連假來場雲端約會，留下最浪漫回憶。
