挪威公司發佈課堂機械人 讓缺席學生能夠參與學習

來自挪威的一家科技公司開發了一款教室機械人，旨在幫助那些無法親自到校的學生在課堂上保持參與，並與同學保持社交聯繫。這款名為 AV1 的遠程出席機械人，是為了因病或長期疾病而無法上學的兒童而設計的，由位於奧斯陸的 No Isolation 公司開發。該公司成立於 2015 年，並在倫敦和慕尼黑設有辦事處。這款機械人高約 30 厘米，重約 1.5 千克，旨在應對英國日益增長的學生缺席問題。

No Isolation 的使命是幫助教育工作者為每個孩子帶來學習和歸屬感，這是針對學生缺席問題的一個重要解決方案。根據世界衛生組織（WHO）的報告，孤獨已被正式認定為全球健康威脅。在 2023 年的秋季學期，英國超過 19% 的學生被歸類為持續缺席。為了應對這一問題，No Isolation 開發了 AV1 機械人，這款機械人能夠在課堂上代表缺席的學生。

AV1 機械人可以放置在桌面上，並通過安全的手機應用程序鏈接，使學生能夠通過加密的直播連接從家中或醫院參加課程，音視頻同步傳輸。這款機械人旨在幫助有醫療狀況的兒童能夠參加學校的活動。

根據 No Isolation 的說法，學生可以通過機械人的攝像頭和揚聲器進行交流，並且可以通過機械人內部的兩個馬達來環顧四周，抬起或降低機械人的頭部，甚至可以旋轉至 360 度。這些機械人提供了兩個主要的好處，包括持續獲得高質量的課程和持續的歸屬感。機械人上的視覺指示燈能夠讓學生表達情緒，例如困惑或快樂，而綠色閃爍的燈光則讓他們可以虛擬地舉手。

AV1 也不同於許多遠程學習工具，因為它的設計超越了正式課堂的使用。內置的 4G 和 Wi-Fi 連接使它可以放在背包裡，帶到午餐廳、遊樂場和校外旅行。這種移動性幫助學生在長期缺席期間維持友誼，這對於他們的健康和成功重返學校至關重要。No Isolation 的市場總監 Florence Salisbury 在一份新聞稿中強調，當同學可能長期未見時，與學校的聯繫成為學生的生命線。

No Isolation 的方法不僅限於單一的教室。該公司據報正與當地政府和市政機關合作，擴大 AV1 機械人的部署。現在在 18 個國家已有超過 3,500 台活躍的 AV1 機械人。此外，公司的 AV1 管理平台允許學校和地方政府通過一個中央桌面入口來管理大量的機械人，幫助他們高效分配設備，並解決整個地區的持續缺席問題。

在英國，初步數據顯示這一措施帶來了實質性的好處。Wirral Council 報告稱，使用這些機械人的學生出勤率提高了 21%。這表明，持續的遠程出席可以幫助防止學生完全脫離學校生活。

