挪威國會同意設置獨立委員會 調查艾普斯坦與相關政要往來

（法新社奧斯陸10日電） 挪威國會今天同意成立一個獨立委員會，調查美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與多名挪威政要與高層之間的關係。

艾普斯坦事件牽涉多名挪威政要與高層，從王儲妃到前總理皆在其中。儘管國會已同意成立委員會，但授權範圍、組成方式與時程仍待確定。

國會議員阿蒙森（Per-Willy Amundsen）表示：「必須維護對於挪威外交體系、政治領域及挪威民主的信任，此事至關重要。」

廣告 廣告

支持工黨政府的挪威綠黨（Green Party）表示，委員會應由具法國與挪威雙重背景的前法官、歐洲議會議員喬里（Eva Joly）出任主席。

美國當局公布近300萬份文件，揭露挪威政要與艾普斯坦之間的聯繫，顯示雙方關係遠比外界所知更為密切。艾普斯坦已於2019年在等待性販運指控審判期間身亡。

2011年至2014年間，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與艾普斯坦有數百封電郵往來，語氣時常十分親密。即使艾普斯坦早在2008年就因引誘未成年人遭定罪，王儲妃仍持續與其維持友誼關係。

挪威警方已針對前總理賈格蘭德（Thorbjorn Jagland）與知名外交官尤爾（Mona Juul），以及她的丈夫羅德-拉森（Terje Rod-Larsen），以涉嫌「加重貪腐」與共犯行為展開調查。

對賈格蘭德的調查重點，在於他擔任諾貝爾委員會主席及歐洲理事會（Council of Europe）秘書長期間，與艾普斯坦之間的關係。

對尤爾的調查，聚焦於她在外交部任職、尚未出任駐聯合國大使之前，與艾普斯坦之間的往來。

總部位於瑞士的世界經濟論壇（World Economic Forum），已對其執行長、前挪威外交部長布倫德（Borge Brende）展開調查。布倫德曾於2018年與2019年多次會見艾普斯坦。

多名相關人士先前曾淡化與艾普斯坦的關係，如今則改用較為懊悔的語氣回應。