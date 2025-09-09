挪威國會大選 左翼聯盟勝出

（法新社奧斯陸8日電） 由挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）領導的左翼聯盟今天在國會大選勝出；這次選舉也看到反移民的進步黨（Progress Party）支持率創下歷史新高。

斯托爾預料將在其他4個左翼政黨支持下，繼續領導工黨（Labour）政府。

挪威這次選舉主要聚焦國內議題，但地緣政治，包括美國總統川普的政策及俄烏戰爭，也對選情產生影響。

投票結果顯示，挪威由5個政黨組成的左翼聯盟，在169席國會中取得87席微弱多數，右翼聯盟則獲得82席，這是在大多數選票完成計票後的結果。

65歲的斯托爾在開票之夜的集會上歡呼：「我們知道會很接近，的確如此。我們知道必須全力以赴，我們也做到了…我們成功了。」

工黨得票率約28%。

本次選舉同時見證反移民、反建制的進步黨支持度創新高，較2021年大選得票翻倍成長。

在年輕選民，特別是男性支持下，進步黨成為最主要在野力量，約獲24%選票，超越前總理瑟爾貝克（Erna Solberg）領導、創下20年來最差選舉成績的保守黨（Conservative Party）。

保守黨得票率僅14.6%。