不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
挪威大尺度成人喜劇動畫《出精特工隊》題材破格！《白日之下》導演簡君晋首度親自買片發行
由《殺神夜》及《格林雙俠：獵巫世紀》導演湯米維高拉 (Tommy Wirkola) 及拉斯姆斯施華特臣 (Rasmus A. Sivertsen)執導之挪威破格成人動畫《出精特工隊》(Spermageddon)，以天馬行空的想像力及無底線的尺度，將生命的起源變成一場精子的人體瘋狂大冒險﹗電影娛樂、話題性及教育意義兼備，無論是於挪威當地及鄰近的台灣，上畫時都掀起一片熱潮。今年11月《出精特工隊》將由Marc. Two Limited 帶到香港上畫，呈獻這場瘋狂爆笑的史詩式精子冒險，看看故事中哪條精子可以成功達陣，成為笑到最後的「拆蛋專家」﹗
《出精特工隊》的香港上畫同樣是電視劇《IT狗》及電影《白日之下》導演簡君晋的「發行之路大冒險」，因為這是阿簡的首次買片，由接洽挪威片主，買入影片，甚至送檢都親力親為。日前阿簡就於社交平台上公開了一條前往「電影報刊辦」領取準映證的影片，收到《出精特工隊》被評為三級電影。阿簡表示：「涉足發行是做導演以外的新嘗試，只要是和電影有關的工作，我都有興趣去嘗試，買片可讓我了解更多電影的商業模式。今年看到這部《出精特工隊》在台灣大賣，而它的題材又大膽新穎，就心思思將它買到香港發行，如果能吸引到香港觀眾入場，也算是為帶動觀眾入戲院睇戲出一分力。」
《出精特工隊》的原裝語言為挪威語，阿簡聯同一眾老友幕後班底，包括導演羅耀輝及合作多時的編劇唐翠萍 (Iris Tong)，為動畫度身訂造廣東話抵死對白，又請來《填詞L》導演黃綺琳為全片歌曲填上粵語歌詞，及曾於《派對咖孔明》中聲演孔明，與KABE 太人rap battle而引起不少迴響的本地聲優蘇裕邦，擔任配音導演，務求將這部動畫以最貼地的姿態呈獻給香港觀眾。
《出精特工隊》故事講述少男少女阿聰和麗莎，兩情相悅初嘗禁果，阿聰體內的精子大軍蓄勢待發，朝著麗莎的卵子奮力達陣，當中包括小精子「斯文」及「明精」，聯同「精子教授」和「大精探」都力爭上游，途中要奮力迎戰人類的眾多避孕法寶和強勢精子「精哥」的攻擊。人體迷宮內險阻重重，這場瘋狂的冒險之旅，到底哪一條精子能笑到最後，成功「拆蛋」？
《出精特工隊》定檔於11月8日香港上映，並由即日起設優先場，影迷敬請期待！
