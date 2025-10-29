江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
挪威揭中國製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
（法新社奧斯陸28日電） 挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。
奧斯陸的交通營運商Ruter表示，他們今年夏季測試了兩輛電動巴士，一輛由中國宇通客車製造，另一輛由荷蘭VDL集團製造。
測試結果顯示，中國製造的巴士內含一張SIM卡，使製造商能夠遠端安裝軟體更新，這樣的設計存在被入侵的風險，而荷蘭製造的巴士則沒有這項功能。
Ruter主管詹森（Bernt Reitan Jenssen）向挪威廣播公司（NRK）表示：「我們發現任何連接網路的東西都存在風險，巴士也不例外。」
他說：「供應商可能有能力遠端控制巴士，其他外部力量也可能入侵這個供應鏈並干擾巴士。」
Ruter指出，目前正在開發一套數位防火牆系統，以防範這種問題。
挪威政府也表示正著手研究此議題。
挪威交通部長納加德（Jon-Ivar Nygard）對NRK表示：「對於使用沒有安全合作關係國家的巴士所帶來的風險，我們要全面進行評估。」
Ruter目前在奧斯陸及周邊地區運營約300輛中國製電動巴士，目前尚不清楚其中是否有任何車輛存在這種安全漏洞。
宇通客車對置評請求未立即回應。（編譯：徐睿承）
