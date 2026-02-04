挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo

挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）(Photo by Lise Åserud / NTB / AFP)

【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。

涉洗手間內發生性行為

綜合外媒報道，現年 29 歲的霍伊比首日出庭時，否認多項其他控罪，包括在親密關係中施虐，以及在未經同意下拍攝女性私密部位。其中一名受害人以視像方式在獨立房間作供，表示曾於一場在斯考古姆宮（Skaugum）舉行的派對中，短暫與霍伊比發生性行為，地點為洗手間內。她稱行為很快停止，其後返回派對，但之後的情況已沒有任何記憶。

女子向法庭表示，警方其後聯絡她，指在霍伊比的電腦中發現影片，顯示她躺在沙發上、無法拒絕時遭對方觸摸。根據挪威法律，強姦的定義不限於是否發生性行為。

霍伊比在律師陪同下應訊。(Photo by Ole Berg-Rusten / NTB / AFP via Getty Images)

辯方：霍伊比是「無辜男孩」

主控官 Sturla Henriksbø 在庭上指出，即使被告具王室背景，司法制度仍須確保法律面前人人平等。他表示，嚴重罪行的檢控責任屬於社會整體，並不取決於受害人是否主動報案。

霍伊比的辯護律師則形容被告為「無辜男孩」，強調法庭只應考慮庭上呈現的證據。她表示，並非指控任何受害人說謊，但指出所有相關人士在案發前，均曾與霍伊比自願發生性行為，並形容相關社交圈存在酒精及非法藥物濫用的情況。

不過，作供女子否認曾大量飲酒，稱當晚只喝過紅酒及少量酒精飲品。她形容出庭作供為「最不想發生的事」，並表示整個過程「極度不適」，形容自己在庭上不停顫抖。

霍伊比近日涉襲擊、持刀恐嚇被捕

除上述指控外，霍伊比上周日因涉嫌襲擊、持刀恐嚇及違反禁制令被捕，並被還押候審。整個審訊共涉及 38 項控罪，他對部分控罪認罪，包括具性冒犯性的行為、嚴重毒品罪行、違反禁制令及多項駕駛相關罪行；另對部分控罪作出部分認罪。案件預計審期為 7 星期，由 3 名法官共同審理。