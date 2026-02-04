市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
挪威王儲妃長子罪名纏身 女子出庭控遭下藥性侵
（法新社奧斯陸4日電） 挪威王儲妃的長子柏格荷伊比因性侵等38項罪名受審，一名女子今天在奧斯陸法院表示，有影像顯示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡時強暴她，她卻毫無記憶，認為自己當時被下藥。
29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。
柏格荷伊比目前正因38項罪名受審，其中包括4項涉嫌強暴與侵犯罪行。他對最嚴重的指控均不認罪，若罪名成立，最高可判處16年徒刑。
今天是奧斯陸地方法院審理本案的第2天，首位自稱受害的女子在庭上繼續昨天的證述，談到2018年柏格荷伊比住處的一場派對後聚會，那裡就位於他父母的王室莊園。
女子說自己與柏格荷伊比有過一段短暫的合意性關係，並稱是她主動結束這段關係。
多年後，警方聯繫她，稱發現有影片及照片顯示柏格荷伊比在她熟睡時強暴她，但她本人對此事一點記憶都沒有，彷彿消失在「一個巨大黑洞」。
她回憶警方向她出示影像時的感受，說道：「我不敢相信馬里烏斯（柏格荷伊比）會這樣對我。這是一種背叛，讓人震驚。」
檢方主張，事發當晚，她處於無法自我防衛的狀態。
在法庭上展示的照片及影片未提供給媒體，媒體也不得公布疑似受害人的姓名。
女子今天在法庭上談到那些畫面時說：「看我的臉：我看起來像有意識嗎？你們可以很清楚看到我完全沒意識，看起來幾乎沒在呼吸。」
「我懷疑我可能在不知情的狀況下攝取了什麼東西。」
被問到是否認為自己被下藥時，她回答：「這就是我的想法，百分之百。」
但辯方立刻指出，女子之前在警方詢問時曾給出相反說法，稱她不認為自己被下藥。
檢方昨天指出，柏格荷伊比面臨的4起強暴指控，犯案時間常常是在晚上飲酒作樂之後，當時這些女性皆無力自保。
辯方則主張，柏格荷伊比「認為所有行為都是完全正常的合意性關係」。
其他人也在看
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。
挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
17歲男子疑非法進口蜜袋鼯等被捕
【Now新聞台】一名17歲男子懷疑非法進口蜜袋鼯等，被海關拘捕。 行動中檢獲一隻蜜袋鼯、五隻老鼠及一隻倉鼠，市值約1200元。涉案的17歲男旅客周一經落馬洲口岸入境期間被海關截查，並在其手提袋內檢獲該批動物，案件已轉交漁護署跟進調查。海關提醒，任何人未領有有效許可證而輸入動物，即屬違法。#要聞
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
警長太古站遭示威者扯跌受傷 搭扶手電梯會緊張 索精神損失補品費
2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月。案中負責拘捕示威者的警長入稟區院，指當時截停該軟件工程師時與他同滾下電梯致受傷，故向對方索償。該案今日(3日)開審，被告缺席聆訊。該警長供稱復工後被診斷有輕度創傷後壓力症，現搭扶手電梯仍會緊張。警長要求被告支付其精神損失、手術費及買補品等費用，惟沒列明詳細金額。案件明天(4日)結案陳詞。
警反詐騙拘682人 涉6.2億 網騙扮女情人埋身 突離世贈遺產作餌 314人失4400萬 有受害人遭二次詐騙
各類型騙案每日都在社會上發生。警方數字顯示，去年1至11月期間，合共接獲3.94萬宗騙案，損失金額73.9億元，案件數量及涉案騙款均較2024年同期有所下跌。警方過去3星期採取「謀攻」反詐騙行動，拘捕682人，涉款6.2億元。行動中搗破一個以家庭式經營的網上情緣詐騙集團，以「網戀女子」離世並指定受害人協助處理遺產為由，騙取所謂的手續費，受害者314人，涉款4,400萬元，有人更慘遭二次詐騙。
內地去年前11個月 起訴逾1.1萬緬北涉詐人員
【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周三（4日）披露檢察機關打擊電訊網絡詐騙犯罪案件取得的成效，去年1至11月全國檢察機關依法批准逮捕逾4,300名緬北集中遣返涉詐人員，起訴1.1萬餘人，對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。
葵涌梨木道躺平的士溜前 51歲的哥涉不小心駕駛遭票控
【on.cc東網專訊】執法部門留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午，在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。人員主動對案件展開調查。經深入調查後，今日(3日)票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。
「大埔宏福苑援助基金」推兩項援助 向遇難者家屬發10萬慰問金 業主獲5,000元心意金
政府宣布在「大埔宏福苑援助基金」下推出兩項特別援助。 較早前，北京韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款。經與香港特別行政區政府商討及大埔宏福苑援助基金督導委員會批准，該筆捐款將用以推出兩項新援助，支援受大火影響的居民。 第一項是向大埔宏福苑火災168名遇難者(包括身故的住戶、外傭、訪客及在大火期間於宏福苑內工作的人士)的家屬提供10萬元慰問金，幫助他們渡過這段困難時期，並重建生活信心。 第二項是向大埔宏福苑全部八座樓宇的業主或其家人發放每戶一次性的5,000元春節心意金，向他們致以節日祝福。 上述兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由基金會捐款承擔，由今日(4日)起陸續通過「一戶一社工」的機制發放。(ec/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
孫玉菡︰離世社署社工家屬冀保持低調 不想公共空間有太多討論
【Now新聞台】一名社署社工上月離世，勞工及福利局局長孫玉菡確認死者是協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。 勞工及福利局局長孫玉菡：「我們不幸離世的同事，基本上我們全體出動，所以他是一戶一社工，但希望大家體諒，社署第一時間都跟同事家屬商討過，同事家屬再三叮囑社署希望保持低調，他不希望事件在公共空間有太多討論，他不太想，所以我們希望大家尊重家屬意願。」#要聞